Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 3,5 га

Площадь природного пожара на окраине Ростова-на-Дону увеличилась до 3,5 га. Об этом 25 августа сообщил журналистам начальник Главного управления МЧС России по Ростовской области Сергей Филиппов.

«Площадь, пройденная огнем, составляет около 3,5 га, кромка на данный момент составляет около километра», — сказал он.

Возгорание произошло ранее в этот день в районе, где растет много камыша. Изначально площадь пожара составляла 6 тыс. кв. м.

Пожару был присвоен третий ранг сложности. В его тушении задействована авиация, участвуют 30 человек и 19 единиц техники. Также город выделил 15 водовозок.

Накануне стало известно, что в Аксайском районе Ростовской области выгорело около 1 тыс. кв. м сухостоя. С огнем удалось справиться только спустя 4,5 часа.

23 августа было объявлено, что на тушение пожара в лесничестве в Каменском районе Ростовской области ушло 24 часа. Площадь лесного пожара составила 54 га. Позднее в МЧС сообщили, что пожар в Каменском районе не несет угрозы населенным пунктам.