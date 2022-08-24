Порядка 1 тыс. кв. м сухостоя выгорело в Ростовской области
В Аксайском районе Ростовской области горела сухая трава на площади порядка 1 тыс. кв. м. С огнем удалось справиться только спустя 4,5 часа.
RostovGazeta со ссылкой на УМЧС по региону пишет, что сообщение о возгорании поступило на пульт дежурного во вторник, 23 августа. К работам по тушению пожара привлекли 17 спасателей и пять единиц спецтехники.
Ранее сообщалось, что на тушение пожара в лесничестве в Каменском районе Ростовской области ушло 24 часа. Площадь лесного поджара составила 54 га. Позднее в МЧС сообщили, что пожар в Каменском районе не несет угрозы населенным пунктам.