Площадь природного пожара в Ростове-на-Дону увеличилась до 6 тыс. кв. м

Площадь пожара в Ростове-на-Дону, который начался с возгорания камыша, увеличилась до 6 тыс. кв. м. Об этом 25 августа сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

«Площадь ландшафтного пожара на Чемордачке увеличилась до 6 тыс. кв. м. Ширина огненного фронта 2 км», — написал он в Telegram-канале.

Ранее в этот день сообщалось о распространении огня на площадь 1400 кв. м. Пожару был присвоен третий ранг сложности. В его тушении задействована авиация, участвуют 30 человек и 19 единиц техники. Также город выделил 15 водовозок.

Накануне сообщалось, что в Аксайском районе Ростовской области выгорело около 1 тыс. кв. м сухостоя. С огнем удалось справиться только спустя 4,5 часа.

23 августа было объявлено, что на тушение пожара в лесничестве в Каменском районе Ростовской области ушло 24 часа. Площадь лесного поджара составила 54 га. Позднее в МЧС сообщили, что пожар в Каменском районе не несет угрозы населенным пунктам.