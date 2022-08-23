Реклама
Прямой эфир
Общество
Лавров назвал убийство Дугиной варварским преступлением
Мир
В ДНР задержан планировавший теракт на референдуме диверсант
Мир
Канада расширила санкции против России
Общество
Церемония прощания с политологом и журналисткой Дугиной завершилась в Москве
Мир
В ЕК предупредили о самой сильной за 500 лет засухе в Европе
Мир
В Казахстане ассоциация русских призвала объявить персоной нон грата посла Украины
Мир
Глава МИД Турции заявил о заинтересованности стран НАТО в конфликте на Украине
Мир
Союзные силы установили контроль над частью Николаевской области
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Армия
Российские ракетоносцы и истребители пролетели над Японским морем
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Сюжет:

Лесной пожар в Каменском районе Ростовской области ликвидирован

0
Фото: Управление МЧС РФ по Ростовской области
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Лесной пожар на площади 54 га в Каменском районе Ростовской области ликвидирован. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

Дым в дом: когда удастся потушить пожары в Рязанской области
Погода и роза ветров мешают борьбе с огнем и избавлению Москвы от смога

«В 14:15 мск пожар в Каменском лесничестве ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее во вторник замначальника ГУ МЧС РФ по Ростовской области Владимир Завер рассказал журналистам, что в тушении пожара принимают участие 471 человек и 75 единиц техники.

Информация о пожаре в Калитвинском лесничестве поступила 22 августа в 14:28 мск. Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение на площади 0,5 га. Однако к вечеру площадь пожара увеличилась в два раза из-за жаркой погоды и сильного ветра.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар в Каменском районе не несет угрозы населенным пунктам.

Тогда же сообщалось, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров.

В результате лесных пожаров в некоторых районах Москвы снова поступают жалобы на сильный запах гари и смог.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022