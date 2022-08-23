Лесной пожар в Каменском районе Ростовской области ликвидирован

Лесной пожар на площади 54 га в Каменском районе Ростовской области ликвидирован. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по региону.

«В 14:15 мск пожар в Каменском лесничестве ликвидирован», — говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Ранее во вторник замначальника ГУ МЧС РФ по Ростовской области Владимир Завер рассказал журналистам, что в тушении пожара принимают участие 471 человек и 75 единиц техники.

Информация о пожаре в Калитвинском лесничестве поступила 22 августа в 14:28 мск. Прибывшие на место спасатели зафиксировали горение на площади 0,5 га. Однако к вечеру площадь пожара увеличилась в два раза из-за жаркой погоды и сильного ветра.

Позднее в МЧС сообщили, что пожар в Каменском районе не несет угрозы населенным пунктам.

Тогда же сообщалось, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров.

В результате лесных пожаров в некоторых районах Москвы снова поступают жалобы на сильный запах гари и смог.