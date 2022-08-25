В Белоруссии возбудили уголовные дела в отношении украинского депутата

Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовные дела в отношении депутата Верховной рады Украины Алексея Гончаренко. Об этом ведомство сообщило 25 августа в Telegram-канале.

«Ему инкриминированы угроза насилием в отношении президента Республики Беларусь [Александра Лукашенко] и дискредитация нашей страны», — говорится в сообщении.

Противоправные действия квалифицированы по ч. 2 ст. 366 и ст. 369-1 Уголовного кодекса Белоруссии.

Уголовные дела направлены в Следственный комитет РБ для производства предварительного расследования.

Гончаренко 24 августа в своем Telegram-канале написал о расправе над белорусским лидером в ответ на поздравление президента республики с украинским Днем независимости.

Пресс-секретарь белорусского МИДа Анатолий Глаз 25 августа заявил, что такая риторика и угрозы, как в высказываниях Гончаренко, во многом и привела к трагическим событиям, которые происходят сейчас на Украине.