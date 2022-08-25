Реклама
Прямой эфир
Мир
Бельгия выделила Украине дополнительно €8 млн
Мир
В Запорожье сообщили о теракте на складе гуманитарной помощи
Спорт
«Спартак» принял извинения «Факела» за запрет на пронос атрибутики
Общество
Температурный рекорд 1988 года побит в Москве
Мир
Системы безопасности сработали на Запорожской АЭС после сбоя электроснабжения
Мир
ВС РФ поразили пять боевых самолетов ВСУ в Полтавской области
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Мир
Депутаты Рижской думы проголосовали за снос еще одного советского памятника
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Эрдоган захотел создать 30-километровую зону безопасности на границе Сирии и Турции

Минск ответил депутату рады Гончаренко на слова о расправе над Лукашенко

МИД Белоруссии: такая ненависть, как у Гончаренко к Лукашенко, привела к нынешним событиям на Украине
0
Фото: РИА Новости/Sputnik/Виктор Толочко
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Такая человеконенавистническая риторика, как в заявлениях депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о расправе над президентом Белоруссии Александром Лукашенко, во многом и привела к трагическим событиям, которые происходят сейчас на Украине. Об этом 25 августа заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

Польше всех надо: Лукашенко заявил о попытках расчленить Украину
Зачем Путин снова встретился с белорусским коллегой и почему Киев может обратиться к Москве и Минску за помощью

«Именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине. В конечном итоге это рождает войны. Возможно, данные радикалы и добиваются этого для своих сограждан», — сказал он «РИА Новости».

Глаз отметил, что это не первый случай «изощренной человеконенавистнической риторики» со стороны киевской власти. Он напомнил о призывах украинского посла в Казахстане Петра Врублевского «убивать побольше русских».

«К счастью, мы всё прекрасно понимаем и не ассоциируем с подобными горлопанами украинский народ, которому и пожелали мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них еще хотелка не выросла», — заключил пресс-секретарь.

24 августа Гончаренко заявил, что Лукашенко «будет висеть на столбе» в следующий украинский День независимости. Так он ответил на поздравление белорусского лидера с Днем независимости Украины.

В тот же день на белорусского лидера обрушился с критикой и советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он обвинил Лукашенко в цинизме и назвал его заявление клоунадой.

24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял акт провозглашения независимости Украины. С 1992 года на Украине ежегодно отмечается День независимости.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022