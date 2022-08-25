Минск ответил депутату рады Гончаренко на слова о расправе над Лукашенко

Такая человеконенавистническая риторика, как в заявлениях депутата Верховной рады Алексея Гончаренко о расправе над президентом Белоруссии Александром Лукашенко, во многом и привела к трагическим событиям, которые происходят сейчас на Украине. Об этом 25 августа заявил пресс-секретарь МИД республики Анатолий Глаз.

«Именно такая риторика, именно такие угрозы и ненависть к людям, в том числе по национальному признаку, во многом и привели к тем трагическим событиям, которые происходят сейчас в Украине. В конечном итоге это рождает войны. Возможно, данные радикалы и добиваются этого для своих сограждан», — сказал он «РИА Новости».

Глаз отметил, что это не первый случай «изощренной человеконенавистнической риторики» со стороны киевской власти. Он напомнил о призывах украинского посла в Казахстане Петра Врублевского «убивать побольше русских».

«К счастью, мы всё прекрасно понимаем и не ассоциируем с подобными горлопанами украинский народ, которому и пожелали мужества, силы и успехов в восстановлении достойной жизни. А что касается девиантных фантазий конкретно депутата Гончаренко, то у него для них еще хотелка не выросла», — заключил пресс-секретарь.

24 августа Гончаренко заявил, что Лукашенко «будет висеть на столбе» в следующий украинский День независимости. Так он ответил на поздравление белорусского лидера с Днем независимости Украины.

В тот же день на белорусского лидера обрушился с критикой и советник офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он обвинил Лукашенко в цинизме и назвал его заявление клоунадой.

24 августа 1991 года Верховный совет Украинской ССР принял акт провозглашения независимости Украины. С 1992 года на Украине ежегодно отмечается День независимости.