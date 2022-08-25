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Путин поручил доработать стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ

Путин поручил доработать и утвердить стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ до 2035 года
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Президент России Владимир Путин поручил доработать и утвердить стратегию развития строительной отрасли и отрасли жилищно-коммунальных услуг (ЖКХ) до 2030 года с прогнозом до 2035 года. Работа над стратегией развития должна завершена до 15 ноября, говорится на официальном сайте Кремля.

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«Правительству РФ... утвердить стратегию развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства на период до 2030 года с прогнозом до 2035 года, доработав ее с учетом состоявшегося в ходе заседания президиума Государственного совета Российской Федерации обсуждения и предложений комиссий Государственного совета Российской Федерации», — говорится на сайте.

Уточняется, что ответственным за исполнение поручения назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

Ранее, 10 августа, Путин отметил, что строительная отрасль в России работает эффективно, несмотря на все сложности.

29 июля Путин заявил, что строительная отрасль развивается в России хорошими темпами. Об этом он рассказал во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Российский президент также поручил Хуснуллину оказать помощь Донецкой и Луганской народным республикам (ДНР и ЛНР) в восстановление соцобъектов и домов.

26 июля первый замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин рассказал, что несколько портов в России могут застроить жилой и коммерческой недвижимостью в рамках комплексного освоения территорий (КРТ). Всего для комплексного ремонта территорий было отобрано 738 земельных участков площадью 28 тыс. га.

22 июля президент РФ также поручил правительству обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не выше 7%. Льготная ипотека на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли.

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