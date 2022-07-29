Путин заявил о развитии строительной отрасли в РФ хорошими темпами

В России хорошими темпами развивается строительная отрасль, решаются практически все задачи. Об этом 29 июля заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Строительная отрасль развивается у нас хорошими темпами. Практически все поставленные задачи решаются, достигаются все цели, о которых мы с вами говорили и которые были поставлены в результате совместного обсуждения, — из того, что можно было бы сделать», — сказал Путин, открывая встречу.

Как указал вице-премьер, план по вводу нового жилья в РФ в 2022 году будет выполнен. В этом году, по его словам, удастся ввести в эксплуатацию жилья, не менее, чем по итогам 2021 года, когда было введены рекордные 92,6 млн кв. м. Он также отметил, что на сегодня градостроительный потенциал земельных участков по стране достигает почти 400 млн кв. м.

На встрече российский лидер также поставил Хуснуллину задачу о том, чтобы жители Донбасса провели зиму в «нормальных, человеческих условиях».

Накануне «Известиям» рассказали, что портал ДОМ.РФ на основе искусственного интеллекта разработал сервис, позволяющий оценить ликвидность будущих объектов жилищного строительства, определять перспективные локации для застройки, прогнозировать стоимость квадратного метра, определять темпы ввода и прогнозировать возможные срывы сроки стройки.

26 июля первый замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин рассказал, что несколько портов в России могут застроить жилой и коммерческой недвижимостью в рамках комплексного освоения территорий (КРТ). Всего для комплексного ремонта территорий было отобрано 738 земельных участков площадью 28 тыс. га.

22 июля президент РФ также поручил правительству обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не выше 7%. Льготная ипотека на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли.