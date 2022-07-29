Реклама
Прямой эфир
Мир
Путин поручил Хуснуллину помочь ЛНР и ДНР с восстановлением соцобъектов
Мир
Украинские националисты обстреляли склады с зерном в Запорожской области
Мир
Песков указал на неготовность Запада к уступкам по украинскому кризису
Мир
Белоруссия отзывает своего посла в Британии
Мир
ВСУ обесточили шахту имени Засядько в Киевском районе Донецка
Мир
Норвегия передала Украине бронеавтомобили IVECO LAV III
Мир
Уголовное дело возбуждено после удара ВСУ по колонии в Еленовке
Общество
Причиной пожара в хостеле на юге Москвы стало короткое замыкание
Мир
В ДНР погибло 269 граждан с начала эскалации агрессии со стороны ВСУ
Мир
Орбан заявил о провале военной стратегии Запада в отношении России
Мир
Полянский анонсировал заседание Совбеза ООН по ситуации на Украине
Происшествия
В Липецке пресекли теракт «Правого сектора»

Путин заявил о развитии строительной отрасли в РФ хорошими темпами

0
Фото: Официальный сайт президента РФ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В России хорошими темпами развивается строительная отрасль, решаются практически все задачи. Об этом 29 июля заявил президент страны Владимир Путин во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным.

«Строительная отрасль развивается у нас хорошими темпами. Практически все поставленные задачи решаются, достигаются все цели, о которых мы с вами говорили и которые были поставлены в результате совместного обсуждения, — из того, что можно было бы сделать», — сказал Путин, открывая встречу.

Как указал вице-премьер, план по вводу нового жилья в РФ в 2022 году будет выполнен. В этом году, по его словам, удастся ввести в эксплуатацию жилья, не менее, чем по итогам 2021 года, когда было введены рекордные 92,6 млн кв. м. Он также отметил, что на сегодня градостроительный потенциал земельных участков по стране достигает почти 400 млн кв. м.

На встрече российский лидер также поставил Хуснуллину задачу о том, чтобы жители Донбасса провели зиму в «нормальных, человеческих условиях».

Со своими комплексами: в России могут ввести отдельный закон для коттеджей и ЖК
Документ затронет пользование парковками и детскими площадками

Накануне «Известиям» рассказали, что портал ДОМ.РФ на основе искусственного интеллекта разработал сервис, позволяющий оценить ликвидность будущих объектов жилищного строительства, определять перспективные локации для застройки, прогнозировать стоимость квадратного метра, определять темпы ввода и прогнозировать возможные срывы сроки стройки.

26 июля первый замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин рассказал, что несколько портов в России могут застроить жилой и коммерческой недвижимостью в рамках комплексного освоения территорий (КРТ). Всего для комплексного ремонта территорий было отобрано 738 земельных участков площадью 28 тыс. га.

22 июля президент РФ также поручил правительству обеспечить изменение условий льготной ипотеки, сделав ставку не выше 7%. Льготная ипотека на квартиры в новостройках была запущена в апреле 2020 года для поддержки строительной отрасли.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022