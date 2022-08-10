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Путин заявил об эффективной работе строительной отрасли вопреки сложностям

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Строительная отрасль работает эффективно, несмотря на все сложности. Об этом 10 августа заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Архангельского моста в Череповце.

«Возведение этого моста — один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — сказал глава государства по видеосвязи.

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Строительство Архангельского моста завершилось раньше намеченных сроков — изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце должно понизить высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.

Новый автомобильный маршрут, который будет запущен одновременно с мостом, создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна и свяжет четыре крупных микрорайона Череповца. Это позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта и упростит доступ к заводам ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».

29 июля Путин заявил, что строительная отрасль развивается в России хорошими темпами. Об этом он рассказал во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Глава государства поручил замглаве кабмина Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) восстановление соцобъектов и домов.

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