Путин заявил об эффективной работе строительной отрасли вопреки сложностям
Строительная отрасль работает эффективно, несмотря на все сложности. Об этом 10 августа заявил президент России Владимир Путин на церемонии открытия Архангельского моста в Череповце.
«Возведение этого моста — один из ярких и достойных результатов работы всей строительной отрасли России. Несмотря на непростую ситуацию, она уверенно демонстрирует эффективность, работает действительно ударно, выходит на новые рекордные показатели и по праву считается одним из локомотивов национальной экономики», — сказал глава государства по видеосвязи.
Строительство Архангельского моста завершилось раньше намеченных сроков — изначально сдача объекта в эксплуатацию планировалась на 2025 год. Открытие второго мостового сооружения в Череповце должно понизить высокую транспортную нагрузку, которая сейчас приходится на единственный в городе Октябрьский мост.
Новый автомобильный маршрут, который будет запущен одновременно с мостом, создаст условия для активного развития территорий за рекой Шексна и свяжет четыре крупных микрорайона Череповца. Это позволит организовать кольцевое движение общественного транспорта и упростит доступ к заводам ПАО «Северсталь» и АО «Апатит».
29 июля Путин заявил, что строительная отрасль развивается в России хорошими темпами. Об этом он рассказал во время встречи с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. Глава государства поручил замглаве кабмина Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) восстановление соцобъектов и домов.