В Минстрое раскрыли планы по застройке портов в ходе комплексного освоения территорий
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- В Минстрое раскрыли планы по застройке портов в ходе комплексного освоения территорий
Несколько портов в России могут застроить жилой и коммерческой недвижимостью в рамках комплексного освоения территорий (КРТ). Об этом сообщил первый замглавы Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Александр Ломакин 26 июля.
«У нас в проработке на предмет реализации проектов КРТ находятся порты, которые во время СССР занимались рыбоперерабатывающей деятельностью. В 90-е годы произошел раздел их имущества, теперь в этих локациях территория используется неэффективно и не по прямому назначению. При этом благодаря КРТ некоторым портам может вернуться и их первоначальная функция», — сказал он в беседе с «РИА Новости».
По словам Ломакина, называть конкретные порты пока преждевременно. Он добавил, что процесс освоения территорий предусматривает изъятие площадок у нынешних владельцев.
Всего для комплексного ремонта территорий было отобрано 738 земельных участков площадью 28 тыс. га.
Ранее, 6 июля, руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев заявил, что в течение года инвестиции россиян в недвижимость могут вырасти до 3 трлн рублей.
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