За полгода инвестиции в коммерческую недвижимость выросли на 42%

По итогам I полугодия 2022 года объем инвестиций в коммерческую недвижимость РФ вырос на 42% по сравнению с прошлым годом, до 179,8 млрд руб. Об этом «Известиям» рассказали аналитики международной консалтинговой компании Knight Frank.

Несмотря на общую геополитическую ситуацию и давление, оказываемое на российскую экономику, инвестиционная активность на рынке остается высокой. Результат полугодия вновь оказался рекордно высоким, при этом стоит отметить, что показатель II квартала превысил показатели аналогичного периода, зафиксированные в 2014–2020 годах. Итог II квартала оказался ниже только прошлогоднего результата — 73,4 млрд против 74,7 млрд рублей годом ранее. Активность иностранных инвесторов по-прежнему остается минимальной.

По итогам II квартала ключевая ставка Банка России оказалась на уровне 9,5% годовых — на фоне более быстрого, чем ожидалось ранее, замедления инфляции и менее масштабного снижения экономической активности регулятор поступательно принял решение о снижении ключевой ставки до докризисного уровня. На июнь 2022 года годовая инфляция оценивается на уровне 15,9%.

На фоне ухода брендов и компаний с российского рынка наблюдается рост объемов сделок по приобретению бизнесов уходящих компаний. При этом формат сделки может быть разным: либо компанию приобретает российское руководство, после чего она продолжает работать под тем же брендом или под другим названием, либо компанию выкупают внешние инвесторы с целью ее дальнейшего самостоятельного развития. Зачастую приобретается весь бизнес, включая персонал, продуктовую линейку и прочее. Иногда в периметр таких сделок попадает и недвижимое имущество. Среди примеров таких сделок — продажа российских активов финского производителя Fazer (действующих фабрик в БКХ «Коломенский»), продажа бизнеса Carlsberg, Valio, Paulig, «Вимм-Биль-Данн», Pizza Hut и других брендов.

Доля иностранного капитала составила всего 1,6%, и как минимум следующие несколько лет ожидается, что показатель будет оставаться на схожем минимальном уровне, несмотря на новые возможности для инвесторов из Азии и ряда других стран. Рынок России для них в текущих условиях остается крайне рисковым, что будет сдерживать приток инвестиций из этих направлений.

По объему вложенных средств лидерство в структуре инвестирования по сегментам сохранилось за площадками под девелопмент, хотя их доля снизилась по сравнению с прошлым годом: 47% против 56% годом ранее. В абсолютном выражении объем I полугодия текущего года вырос: было инвестировано 83,9 млрд против 71,3 млрд рублей годом ранее. На втором месте оказалась офисная недвижимость, в которую в I полугодии 2022 года инвестировали втрое больше средств, чем годом ранее, — 49,2 млрд рублей с долей в 27%. При этом более 34% инвестиций пришлось на объекты, расположенные в Санкт-Петербурге. Третье место — торговая недвижимость с долей 11% и совокупным объемом инвестиций на уровне 19 млрд рублей.