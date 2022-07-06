В течение года инвестиции россиян в недвижимость могут вырасти до 3 трлн рублей. Об этом «Известиям» заявил руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев в среду, 6 июля.

Согласно оценкам экспертов, на сегодня на банковских счетах россиян аккумулировано более 30 трлн рублей, по мере снижения процентных ставок и окончания срока действия весенних вкладов, оформленных под повышенную процентную ставку, часть этих денег вернется на рынок жилья.

«Первую волну спроса на недвижимость со стороны владельцев банковских вкладов мы ожидаем уже в августе–сентябре этого года. При оптимистичном сценарии, инвестиции бывших банковских вкладчиков в недвижимость в ближайший год могут превысить 3 трлн рублей, за счет того что владельцы депозитов будут использовать их в качестве первоначального взноса для приобретения недвижимости в ипотеку», — сказал Зайцев.

Он отметил, что в пользу такого развития ситуации на рынке недвижимости говорят сразу несколько факторов. Во-первых, после изменения условий льготного кредитования началось активное восстановление спроса на рынке новостроек, относительно майских уровней он вырос уже более чем на 50%.

Во-вторых, недвижимость в России традиционно является одним из самых надежных активов, обеспечивающим сохранение денег от инфляционных рисков в долгосрочной перспективе. К тому же ограничены затраты на заграничные отпуска, а к традиционным инструментам инвестирования всё больше теряют доверие: акции ведут себя нестабильно из-за отмены дивидендов крупными российскими компаниями, а с покупкой доллара и его курсом то и дело возникают сложности.

В-третьих, в отличие от банковских вкладов и ценных бумаг недвижимостью можно пользоваться в том числе для получения дополнительного дохода от сдачи ее в аренду. И, в четвертых, обеспеченность россиян квадратными метрами остается пока на низком уровне, поэтому спрос на недвижимость будет сохраняться.



«В ближайшее время инвестиции в недвижимость будут расти. Не исключено, что планы по сохранению объема выдачи ипотеки и продажи жилья при оптимистичном развитии ситуации могут быть реализованы в полном объеме. Сейчас для рынка крайне важно сохранять баланс между ипотечными ставками на вторичном и первичном рынке, поскольку два эти сегменты взаимозависимы и наращивать объем предложения, чтобы не допустить дефицита предложения на рынке и снижения доступности жилья для массового покупателя», — заключил эксперт.

3 июля эксперты компании Realiste сообщили «Известиям», что до ноября этого года девелоперы могут снизить цены на квартиры в новостройках на 20–25%.