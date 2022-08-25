Киев заявил о намерении стать осью системы безопасности ЕС

Руководитель офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что страна намерена стать не рядовым членом Евросоюза, а центром формирования безопасности всего региона. Об этом политик написал 25 августа на странице в Twitter.

«После окончания <спецоперации РФ> Украина должна стать не просто членом Европейского союза, а осью, вокруг которой будет строиться новая система безопасности в Европе», — сообщил он.

Для достижения цели Киев сделает «всё возможное и невозможное», подчеркнул Ермак.

24 августа в кабинете министров Украины заявили, что государство будет готово к вступлению в Евросоюз к концу 2024 года. Украинская сторона уже выполнила около 70% задач Соглашения об ассоциации с ЕС, отметили в правительстве страны.

23 августа Ермак рассказал, что в конце лета будет представлен первый документ с рекомендациями по гарантиям безопасности для Украины. Вместе с ним проектом документа ранее занимался бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен.

Как в тот же день заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, киевский режим продолжает изобретать для себя некие «гарантии безопасности» на будущее, однако уже всем ясно, что никакие соседние государства дать таковых гарантий не могут.

7 июля советник руководителя офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что западные страны могут предоставить Киеву некоторые гарантии безопасности после урегулирования ситуации на Украине. Они будут касаться исключительно поставок вооружений и финансовой поддержки.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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