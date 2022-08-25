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В Германии подняли на смех взобравшегося на ЗСУ Gepard Шольца

Читатели Die Welt раскритиковали Шольца, который по стремянке забрался на ЗСУ Gepard
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Фото: REUTERS/Axel Heimken
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Читатели немецкой газеты Die Welt подвергли критике канцлера Германии Олафа Шольца, увидев, как во время встречи с украинскими военными 25 августа на военном полигоне он забирался на зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard, прибегнув к помощи стремянки.

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«Фотографирование кажется более важным для этого правительства, чем хорошая политика для страны и ее народа», — заметил подписчик под ником Bernd J.

«Нелепее ничего в жизни не видел», — поразился читатель Аndreas K.

«Было ли когда-нибудь в Германии что-то более постыдное в качестве главы государства?» — недоумевает Andy G.

Еще один читатель отметил, что приоритеты главы правительства Германии вряд ли совпадают с приоритетами народа страны. Другой подписчик написал, что ему неловко за своего канцлера, жить с которым с каждым днем становится всё хуже и хуже.

Ранее в четверг сообщалось, что Шольц залез на ЗСУ Gepard на военном полигоне в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где проходят обучение украинские военные. Шольц забрался на установку по стремянке, осмотрел ее изнутри, а затем спустился на землю с помощью сопровождающих лиц. Канцлер заявил, что Германия продолжит поддерживать вооруженные силы Украины (ВСУ).

Накануне министр иностранных дел Германии Анналена Бербок сообщила, что бундесвер испытывает проблемы с собственным снабжением из-за военной помощи киевскому режиму.

21 августа власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок Gepard, ПВО IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

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