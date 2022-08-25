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Шольц забрался по стремянке на ЗСУ Gepard на встрече с украинскими военными

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Фото: REUTERS/Axel Heimken
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Канцлер Германии Олаф Шольц залез на зенитную самоходную установку (ЗСУ) Gepard во время встречи с украинскими военнослужащими 25 августа на военном полигоне в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн, где они проходят обучение.

Шольц залез на установку по стремянке, осмотрел ее изнутри, а затем спустился на землю с помощью сопровождающих лиц.

Канцлер заявил, что Германия продолжит поддерживать Вооруженные силы Украины (ВСУ).

Ранее, 8 августа, Украина получила первые три ЗСУ Gepard из Германии.

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21 июня власти Германии опубликовали список вооружений, которые уже были или будут поставлены Украине. В него вошли 30 зенитных самоходных установок (ЗСУ) Gepard, ПВО IRIS-T, РСЗО MARS и другие вооружения.

Москва неоднократно призывала западные страны перестать накачивать Киев оружием. Как отмечал глава МИД РФ Сергей Лавров, поставляя вооружение на Украину, Североатлантический альянс вступает в прокси-войну с Россией. Он отметил, что западное вооружение, поставляемое Киеву, будет законной целью для российских военных, участвующих в спецоперации.

Страны Запада начали вооружать Украину перед началом и на фоне проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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