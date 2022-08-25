Реклама
Прямой эфир
Экономика
«Газпром» опроверг наличие у Канады турбин для «Северного потока»
Общество
Глава МЧС заявил о возможных поджогах в лесах Рязанской области
Происшествия
В Крыму десять человек унесло в море на «банане»
Общество
Пилот упавшего на Ставрополье вертолета Ми-2 найден живым
Происшествия
В СПЧ сообщили о нападении на правозащитника Каляпина в Нижегородской области
Мир
Цена газа в Европе превысила $3200 за 1 тыс. куб. м
Политика
В Госдуме оценили ущерб Европы от потери туристов из России в €21 млрд
Мир
СМИ узнали о противостоянии Франции и Германии другим странам ЕС из-за России
Мир
В Колумбии неизвестные обстреляли правительственный кортеж
Мир
Германия заявила о грядущих сложностях с поставками угля и нефти
Мир
Во Франции раскритиковали призыв генерала Яковлефф ввести войска НАТО на Украину
Мир
Депутат рады Гончаренко ответил угрозой на поздравление Лукашенко
Сюжет:

Перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока обсудят на полях ВЭФ

0
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перспективы сельского хозяйства Дальнего Востока станут темой одной из сессий в рамках деловой программы VII Восточного экономического форума, который состоится с 5 по 8 сентября во Владивостоке. Ее участники обсудят вопросы самообеспеченности регионов Дальнего Востока сельхозпродукцией в современных реалиях.

В числе спикеров сессии «Сельское хозяйство: что посеешь, то и пожнешь» — генеральный директор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов; генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов и генеральный директор ООО «Мясооптторг» Евгений Шестюк. Также участие в дискуссии примут председатель наблюдательного совета Национальной ассоциации производителей оборудования и решений для мелиорации Борис Максимов и старший вице-президент ПАО «Сбербанк» Владимир Ситнов. Модератором сессии станет основатель ООО «Терос» и ООО «Спорос» Денис Цесаренко.

На сегодняшний день существуют предпосылки для увеличения объемов производства всех видов продукции. Это наличие значительного потенциала по вводу в оборот земель сельскохозяйственного назначения, сырьевая база для развития переработки масличных культур и производства кормовой продукции, что является основой для устойчивого развития молочного и мясного животноводства, а также птицеводства. Дальний Восток способен самостоятельно себя прокормить. Природно-климатические условия регионов ДФО позволяют производить почти все виды сельскохозяйственных культур и сельскохозяйственной продукции в целом.

Участники сессии определят, позволяют ли действующие меры поддержки отрасли кратно увеличить объемы производства, обозначат приоритетные направления отрасли для каждого региона ДФО, а также обсудят, как обеспечить трансфер продукции между регионами округа и ускоренно ввести в оборот неиспользуемые земли. Отдельное внимание в ходе сессии будет уделено мерам поддержки отрасли для увеличения уровня самообеспеченности Дальнего Востока сельскохозяйственной продукцией.

Всего в программу VII Восточного экономического форума включено более 70 деловых мероприятий, в том числе панельные сессии, круглые столы и бизнес-диалоги. Тема форума — «На пути к многополярному миру». Подробная информация об архитектуре деловой программы ВЭФ-2022 — на официальном сайте: forumvostok.ru. Организатор Восточного экономического форума — фонд «Росконгресс».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022