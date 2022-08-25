Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ Горловки

«Известия» публикуют кадры последствий обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) Горловки в Донецкой области.

На кадрах видно, что ударами были разбиты окна в домах, пробиты калитки и заборы.

Ранее в этот день представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) сообщило, что украинские неонацисты обстреляли Горловку снарядами натовского образца.

Позже мэр города Иван Приходько заявил, что в результате обстрела погибла мирная жительница, еще двое детей ранены.

24 августа ВСУ выпустили по Горловке 18 снарядов за полчаса. В результате обстрелов ранены два мирных жителя, позже стало известно, что один из раненых скончался.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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