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В Госдуме оценили ущерб Европы от потери туристов из России в €21 млрд

Спикер Госдумы заявил о невежестве Европы, которая потеряет €21 млрд из-за отсутствия туристов из РФ
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Maurizio Brambatti Bt
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Запрет на въезд российских туристов обойдется Западу в миллиарды долларов. Как заявил 25 августа спикер Госдумы Вячеслав Володин, своим невежеством страны Евросоюза (ЕС) наказывают самих же себя.

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«По самым скромным оценкам, Европа потеряет €21 млрд из-за ограничений на въезд нашим гражданам. Опуская железный занавес вокруг своих стран, из-за собственной дурости и невежества они наказывают сами себя», — указал он в своем Telegram-канале.

Володин подчеркнул, что санкции против России не поддерживают 80% населения земного шара. А те, кто яростно пропагандирует антироссийскую риторику, давно потеряли суверенитет. Такими странами, заявил спикер, являются Украина, Эстония, Польша, Литва, Латвия, Финляндия и Чехия.

Ранее в четверг коммерческий директор итальянского туроператора Suditaliahotels с юга страны Саверио Презутти заявил, что отсутствие российских туристов в Италии вылилось в многомиллионные потери для туристической компании. Если раньше этот объем составлял €8 млн, то сейчас он находится в пределах €120 тыс., то есть потери составляют 90–95%. По его словам, восполнить потери россиян за счет других стран в Италии смогут с трудом.

Накануне сообщалось, что из-за последствий конфликта на Украине терпит убытки и туризм на Лазурном Берегу Франции. По данным президента регионального комитета по туризму Лазурного Берега Франции (CRT Côte d'Azur France) Александры Боркио-Фонтимп, в отсутствие путешественников из России в 2022 году они составят более чем €50 млн. Сейчас, по ее словам, регион возвращает своих исторических клиентов, таких как Великобритания и США, а также граждан Европы, чтобы хоть как-то компенсировать общее снижение числа клиентов из России.

16 августа вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, комментируя «Известиям» заявления зарубежных отелей о нехватке туристов из РФ, отметил, что турпоток из России в страны Европы сейчас действительно мизерный, но не из-за визовых проблем, а в связи с сокращением доступных авиаперевозок. Как отметил эксперт, сейчас позволить себе авиабилеты в Европу могут очень немногие.

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