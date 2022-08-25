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Итальянская турфирма заявила о потерях 90% дохода из-за отсутствия россиян

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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Stefano Ronchini
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Отсутствие российских туристов в Италии вылилось в многомиллионные потери для туристического оператора Suditaliahotels с юга страны. Об этом 25 августа заявил коммерческий директор компании Саверио Презутти.

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«Потери нашего оборота составляют 90–95%. Если раньше этот объем составлял €8 млн, то сейчас он находится в пределах €120 тыс.», — цитирует Презутти «РИА Новости».

Как пояснил директор фирмы, если раньше туристы могли добираться на юг прямыми рейсами до Неаполя, то теперь им приходится лететь через Стамбул или Дубай. Но это относится только к «увлеченным клиентам», которые хорошо знают данный регион и целенаправленно едут на Искью, Капри или в Сорренто, рассказал Презутти.

«Но и их очень мало. Сейчас на Искье десяток клиентов по сравнению с шестью сотнями, которые у нас были раньше. Убытки из-за потери российских туристов грозят не только отелям, но и другим участникам туристического рынка: ресторанам, водителям, экскурсоводам», — сообщил директор оператора, владельца десятка отелей на острове Искья.

По его словам, восполнить потери россиян за счет других стран в Италии смогут с трудом. Презутти указал, что сейчас там пытаются привлекать в регион голландцев и финнов, а те россияне, которые туда все-таки добираются, являются «настоящими героями», которые отдыхают в стороне и никого не беспокоят.

Накануне сообщалось, что из-за последствий конфликта на Украине терпит убытки и туризм на Лазурном Берегу Франции. По данным президента регионального комитета по туризму Лазурного берега Франции (CRT Côte d'Azur France) Александры Боркио-Фонтимп, в отсутствие путешественников из России в 2022 году они составят более чем €50 млн. Сейчас, по ее словам, регион возвращает своих исторических клиентов, таких как Великобритания и США, а также граждан Европы, чтобы хоть как-то компенсировать общее снижение числа клиентов из России.

16 августа вице-президент АТОР по выездному туризму, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян, комментируя «Известиям» заявления зарубежных отелей о нехватке туристов из РФ, отметил, что турпоток из России в страны Европы сейчас действительно мизерный, но не из-за визовых проблем, а в связи с сокращением доступных авиаперевозок. Как отметил эксперт, сейчас позволить себе авиабилеты в Европу могут очень немногие.

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