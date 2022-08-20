Кодовое снова: в России станут обязательными QR-коды для туристов

С начала осени в России при путешествиях по стране обязательными станут электронные путевки и QR-коды, в которых должна быть отображена основная информация о путешественниках и их поездке . Вносить информацию в единую электронную систему будут операторы и турагенты. К запуску системы, которая должна помочь легализовать рынок, готовились последние несколько лет. «Известия» изучили документ и поговорили с экспертами о том, что это будет значить для самих туристов, а также игроков туристического рынка .

Путешествие по QR-коду

Законопроект, согласно которому туроператоры обязаны будут вносить информацию о путешественнике и поездке в единую электронную базу данных , оформляя так называемую электронную путевку, был принят в конце мая этого года — тогда Госдума одобрила документ сразу во втором и третьем чтениях . Однако обязательными для всех турагентов и туроператоров страны его нормы станут с сентября.

Кодовое снова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

В законе, в частности, дается определение самому понятию «электронная путевка» . Речь идет о документе, «сформированном в электронной форме в единой информационной системе электронных путевок на основе сведений, содержащихся в договоре о реализации туристского продукта и представленных туроператором в порядке, установленном настоящим Федеральным законом».

«Федеральным законом устанавливаются обязанность туроператора передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок и обязанность турагента направлять туроператору уведомление о заключении такого договора, а также определяются порядок и сроки исполнения туроператором и турагентом указанных обязанностей», — говорится в документе.

Порядок и сроки формирования путевок, а также ее структуру, как и ряд других связанных с ее формированием процессов, будет определять правительство России . В случае если туроператор нарушит запрет на продажу туров без направления сведений в единую систему электронных путевок, передаст недостоверные сведения или просто сделает это слишком поздно, его могут исключить из федерального реестра туроператоров .

Однако ответственность за нарушения положений нового законопроекта может грозить только с 2023 года.

Нововведение обсуждалось на протяжении нескольких лет — сам законопроект был одобрен в первом чтении еще два года назад , напомнил глава комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев.

При этом принятый в итоге документ существенно отличается от изначального . Прежде всего с точки зрения предполагаемого механизма финансирования системы: если ранее предполагалось, что электронный реестр будет формироваться за счет взносов туроператоров, то в итоге на это будут выделены средства из федерального бюджета, следует из документа.

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После того как турист заключит договор в письменной форме, данные о нем и о предстоящем путешествии будут отображаться в виде QR-кода . При этом туристы смогут получать сведения, содержащиеся в единой информационной системе электронных путевок. В том числе для защиты своих интересов.

Борьба с «уличными» операторами

Разработка системы велась с 2014 года, изначально запуск планировался еще в 2018 году , напоминает профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики Евгений Зараменских.

Запуск этой системы позволит государственным органам сформировать понимание о количестве туров и туристских продуктов, которые продаются в стране, а также об операторах и агентах, которые участвуют в этом процессе. Это, в свою очередь, должно помочь «обелить» имеющийся рынок , полагает он.

— Сегодня такого понимания нет, и в результате в отрасли имеется множество «серых» зон, часть из которых используется и для организации мошеннических схем в ущерб туристам. Система электронных путевок позволит государству сделать отрасль более прозрачной, — рассуждает собеседник издания.

Покупая путевки «с рук», у непроверенных агентов или поставщиков услуг, туристы рискуют стать жертвами мошенников , согласен директор департамента развития сервиса бронирования отелей Tvil.ru Юрий Яковлев. Введение системы электронной сертификации, по его мнению, поможет минимизировать эти риски .

— Как правило, такие «уличные» туроператоры не передают сведений из договора с туристом в единую информационную систему, — поясняет он. — Чтобы защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантировать выполнение туроператорами обязательств перед клиентами, был подписан закон об электронной путевке, которая позволяет отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет, забронирован ли отель.

Кодовое снова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Кассин

С точки зрения безопасности для туриста оптимальной является либо покупка туров у агента, который готов на заключение договора, в том числе в электронной форме, либо самостоятельное планирование путешествий и бронирование билетов и отелей напрямую, резюмирует эксперт.

Электронная путевка может помочь систематизировать деятельность турагентств и сделает отдых более комфортным и безопасным, поддерживает его коммерческий директор УК «Группа отелей Русские сезоны» Инна Рындина. При этом использование этой системы может стать своеобразной гарантией как для туристов, так и для отелей, которые также заинтересованы в работе «с надежными партнерами» , рассчитывает собеседница издания.

— Предоставляя возможность отечественному туристу отслеживать начало и конец маршрута, от выбранной авиакомпании до типа питания, новая система фактически сделает рынок более прозрачным, обязывая туроператора вносить параметры каждого проданного турпакета, — уверена она.

Среди туркомпаний и операторов в более выигрышном положении окажутся те, которые уже используют необходимое программное обеспечение , считает директор по продажам Nemo.Travel Владислав Шевцов.

Такие компании помимо прочего смогут рассчитывать на необходимую поддержку со стороны вендоров и разработчиков софта .

— Ряд туркомпаний имеет собственную разработку, соответственно, им придется затратиться как на реализацию механизмов передачи данных, включая обеспечение требуемого уровня безопасности, так и на возможную модернизацию оборудования, чтобы обеспечить должный уровень защиты, — отметил эксперт.

В то же время некоторым турфирмам, скорее всего, придется потратиться на обновление программного обеспечения и оборудования, не исключает он.

Кодовое снова Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Маловероятными сложности с подготовкой необходимой инфраструктуры называет Евгений Зараменских. По его мнению, наличие необходимого оборудования у турагентств и операторов «практически не вызывает сомнений».

— Для использования системы необходим компьютер с доступом в интернет. Маловероятно, что сегодня в России существуют турагенты и операторы, не использующие компьютер и интернет в своей деятельности, — рассуждает он.

В целом же запуск системы окажет «ограниченное влияние на участников отрасли в лице турагентов, туроператоров и туристов», прогнозирует эксперт.

Чувствительные данные

Риск утечек персональных данных, связанных с функционированием новой единой системы, остается невысоким, уверено большинство опрошенных «Известиями» экспертов. Однако полностью его исключать нельзя .

Информационная система «Электронная путевка» существует уже несколько лет, но в этом году внесение сведений в нее станет обязательным для туроператоров . Тем не менее уже два года в нее передают данные крупнейшие российские туроператоры, напоминает технический директор IT-компании HFLabs Никита Назаров.

Еще в 2020 году «Электронная путевка», по его словам, получила бессрочный аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственной информационной системе по второму классу защищенности (К2).

— Это средний класс безопасности, который свидетельствует в том числе о том, что оператор системы должен проактивно следить за актуальными угрозами и реагировать на них. Проще говоря, не дожидаться, когда утечка произойдет, а оценивать риски и делать всё, чтобы она не случилась , — объясняет собеседник издания.

Кодовое снова Фото: РИА Новости/Александр Кряжев

Кроме того, второй класс защищенности предполагает разграничение прав доступа к персональным данным: пользователям системы не будет доступен весь массив содержащихся в ней персональных данных, поясняет эксперт .

Тем не менее, если утечка произойдет, в массиве информации могут оказаться «очень чувствительные данные», в том числе имена и фамилии, адреса проживания, которые будут соседствовать с датами поездок, опираясь на которые можно вычислить, в какое время квартира будет пустовать, — признает Назаров.

Однако пока, отмечает эксперт по безопасности, серьезных рисков для утечек он не видит: аттестация Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, по его мнению, демонстрирует «достаточный уровень защищенности».