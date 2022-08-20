Кодовое снова: в России станут обязательными QR-коды для туристов
С начала осени в России при путешествиях по стране обязательными станут электронные путевки и QR-коды, в которых должна быть отображена основная информация о путешественниках и их поездке. Вносить информацию в единую электронную систему будут операторы и турагенты. К запуску системы, которая должна помочь легализовать рынок, готовились последние несколько лет. «Известия» изучили документ и поговорили с экспертами о том, что это будет значить для самих туристов, а также игроков туристического рынка.
Путешествие по QR-коду
Законопроект, согласно которому туроператоры обязаны будут вносить информацию о путешественнике и поездке в единую электронную базу данных, оформляя так называемую электронную путевку, был принят в конце мая этого года — тогда Госдума одобрила документ сразу во втором и третьем чтениях. Однако обязательными для всех турагентов и туроператоров страны его нормы станут с сентября.
В законе, в частности, дается определение самому понятию «электронная путевка». Речь идет о документе, «сформированном в электронной форме в единой информационной системе электронных путевок на основе сведений, содержащихся в договоре о реализации туристского продукта и представленных туроператором в порядке, установленном настоящим Федеральным законом».
«Федеральным законом устанавливаются обязанность туроператора передавать сведения, содержащиеся в договоре о реализации туристского продукта, в единую информационную систему электронных путевок и обязанность турагента направлять туроператору уведомление о заключении такого договора, а также определяются порядок и сроки исполнения туроператором и турагентом указанных обязанностей», — говорится в документе.
Порядок и сроки формирования путевок, а также ее структуру, как и ряд других связанных с ее формированием процессов, будет определять правительство России. В случае если туроператор нарушит запрет на продажу туров без направления сведений в единую систему электронных путевок, передаст недостоверные сведения или просто сделает это слишком поздно, его могут исключить из федерального реестра туроператоров.
Однако ответственность за нарушения положений нового законопроекта может грозить только с 2023 года.
Нововведение обсуждалось на протяжении нескольких лет — сам законопроект был одобрен в первом чтении еще два года назад, напомнил глава комитета по туризму Госдумы Сангаджи Тарбаев.
При этом принятый в итоге документ существенно отличается от изначального. Прежде всего с точки зрения предполагаемого механизма финансирования системы: если ранее предполагалось, что электронный реестр будет формироваться за счет взносов туроператоров, то в итоге на это будут выделены средства из федерального бюджета, следует из документа.
После того как турист заключит договор в письменной форме, данные о нем и о предстоящем путешествии будут отображаться в виде QR-кода. При этом туристы смогут получать сведения, содержащиеся в единой информационной системе электронных путевок. В том числе для защиты своих интересов.
Борьба с «уличными» операторами
Разработка системы велась с 2014 года, изначально запуск планировался еще в 2018 году, напоминает профессор Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ, руководитель департамента бизнес-информатики Евгений Зараменских.
Запуск этой системы позволит государственным органам сформировать понимание о количестве туров и туристских продуктов, которые продаются в стране, а также об операторах и агентах, которые участвуют в этом процессе. Это, в свою очередь, должно помочь «обелить» имеющийся рынок, полагает он.
— Сегодня такого понимания нет, и в результате в отрасли имеется множество «серых» зон, часть из которых используется и для организации мошеннических схем в ущерб туристам. Система электронных путевок позволит государству сделать отрасль более прозрачной, — рассуждает собеседник издания.
Покупая путевки «с рук», у непроверенных агентов или поставщиков услуг, туристы рискуют стать жертвами мошенников, согласен директор департамента развития сервиса бронирования отелей Tvil.ru Юрий Яковлев. Введение системы электронной сертификации, по его мнению, поможет минимизировать эти риски.
— Как правило, такие «уличные» туроператоры не передают сведений из договора с туристом в единую информационную систему, — поясняет он. — Чтобы защитить потребителей от недобросовестных компаний и гарантировать выполнение туроператорами обязательств перед клиентами, был подписан закон об электронной путевке, которая позволяет отслеживать по номеру заключенного договора статус тура: поступили ли деньги от агента оператору, выписан ли авиабилет, забронирован ли отель.
С точки зрения безопасности для туриста оптимальной является либо покупка туров у агента, который готов на заключение договора, в том числе в электронной форме, либо самостоятельное планирование путешествий и бронирование билетов и отелей напрямую, резюмирует эксперт.
Электронная путевка может помочь систематизировать деятельность турагентств и сделает отдых более комфортным и безопасным, поддерживает его коммерческий директор УК «Группа отелей Русские сезоны» Инна Рындина. При этом использование этой системы может стать своеобразной гарантией как для туристов, так и для отелей, которые также заинтересованы в работе «с надежными партнерами», рассчитывает собеседница издания.
— Предоставляя возможность отечественному туристу отслеживать начало и конец маршрута, от выбранной авиакомпании до типа питания, новая система фактически сделает рынок более прозрачным, обязывая туроператора вносить параметры каждого проданного турпакета, — уверена она.
Среди туркомпаний и операторов в более выигрышном положении окажутся те, которые уже используют необходимое программное обеспечение, считает директор по продажам Nemo.Travel Владислав Шевцов.
Такие компании помимо прочего смогут рассчитывать на необходимую поддержку со стороны вендоров и разработчиков софта.
— Ряд туркомпаний имеет собственную разработку, соответственно, им придется затратиться как на реализацию механизмов передачи данных, включая обеспечение требуемого уровня безопасности, так и на возможную модернизацию оборудования, чтобы обеспечить должный уровень защиты, — отметил эксперт.
В то же время некоторым турфирмам, скорее всего, придется потратиться на обновление программного обеспечения и оборудования, не исключает он.
Маловероятными сложности с подготовкой необходимой инфраструктуры называет Евгений Зараменских. По его мнению, наличие необходимого оборудования у турагентств и операторов «практически не вызывает сомнений».
— Для использования системы необходим компьютер с доступом в интернет. Маловероятно, что сегодня в России существуют турагенты и операторы, не использующие компьютер и интернет в своей деятельности, — рассуждает он.
В целом же запуск системы окажет «ограниченное влияние на участников отрасли в лице турагентов, туроператоров и туристов», прогнозирует эксперт.
Чувствительные данные
Риск утечек персональных данных, связанных с функционированием новой единой системы, остается невысоким, уверено большинство опрошенных «Известиями» экспертов. Однако полностью его исключать нельзя.
Информационная система «Электронная путевка» существует уже несколько лет, но в этом году внесение сведений в нее станет обязательным для туроператоров. Тем не менее уже два года в нее передают данные крупнейшие российские туроператоры, напоминает технический директор IT-компании HFLabs Никита Назаров.
Еще в 2020 году «Электронная путевка», по его словам, получила бессрочный аттестат соответствия требованиям безопасности информации, предъявляемым к государственной информационной системе по второму классу защищенности (К2).
— Это средний класс безопасности, который свидетельствует в том числе о том, что оператор системы должен проактивно следить за актуальными угрозами и реагировать на них. Проще говоря, не дожидаться, когда утечка произойдет, а оценивать риски и делать всё, чтобы она не случилась, — объясняет собеседник издания.
Кроме того, второй класс защищенности предполагает разграничение прав доступа к персональным данным: пользователям системы не будет доступен весь массив содержащихся в ней персональных данных, поясняет эксперт.
Тем не менее, если утечка произойдет, в массиве информации могут оказаться «очень чувствительные данные», в том числе имена и фамилии, адреса проживания, которые будут соседствовать с датами поездок, опираясь на которые можно вычислить, в какое время квартира будет пустовать, — признает Назаров.
Однако пока, отмечает эксперт по безопасности, серьезных рисков для утечек он не видит: аттестация Федеральной службы по техническому и экспортному контролю, по его мнению, демонстрирует «достаточный уровень защищенности».
— Так что пользовательские данные должны быть надежно защищены, но как это реализовано на практике, сказать сложно, — резюмирует он.