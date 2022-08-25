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Депутат предложила ввести уголовную ответственность за поджог леса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков
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Ответственность за поджог леса следует усилить: к имеющимся в законодательстве штрафным санкциям нужно ввести уголовное наказание, заявила в четверг, 25 августа, депутат Госдумы Галина Хованская («Справедлива Россия — За жизнь»).

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«Уголовная должна быть ответственность за поджог, потому что колоссальные затраты, колоссальные потери. Если это поджог — абсолютно точно уголовная должна быть ответственность, не штрафы, штрафами тут не обойдутся. Это должна быть уголовная ответственность и штрафы», — сказала она «РИА Новости».

24 августа глава Минприроды Александр Козлов заявил, что лесные пожары в центральной части России вызваны не только жарой, но и поджогами. Случаи поджогов были зафиксированы в Рязанской области. Правоохранительные органы уже выясняют обстоятельства.

Также министр финансов России Антон Силуанов на совещании по ликвидации природных пожаров с президентом РФ Владимиром Путиным сказал, что механизм ответственности за пожары необходимо скорректировать. В частности, передать Росавиалесоохрану в ведение МЧС.

Вечером 24 августа врио губернатора Рязанской области Павел Малков сообщил, что расположенные рядом с границей природного пожара населенные пункты находятся под защитой.

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