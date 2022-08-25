Власти Рязанской области сообщили о защите приграничных с пожарами поселений

Расположенные рядом с границей пожара в Рязанской области населенные пункты находятся под защитой, сообщил в среду, 24 августа, врио губернатора региона Павел Малков.

«Населенные пункты рядом с границей пожара находятся под защитой. Ожидаем, что в ближайшее время в ситуации наступит переломный момент, и огонь будет взят под контроль. Завтра к нам в штаб приедут зампред правительства РФ, руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко, мэр Москвы Сергей Собянин, глава Минприроды РФ Александр Козлов, представители профильных ведомств. Будем обсуждать организацию работы и условия, которые нужны для того, чтобы усовершенствовать ситуацию», — рассказал он в Telegram из штаба по тушению пожара в Деулино.

По словам Малкова, разработан специальный план, ведется работа по предотвращению распространения огня на севере региона. Он добавил, что те населенные пункты, откуда население было эвакуировано, власти пока просят не посещать.

Ранее, 24 августа, президент РФ Владимир Путин назвал сложной ситуацию с пожарами в Рязанской области. Он заявил, что из-за сильного ветра пожары продолжают распространяться и их очаги в нескольких районах находятся в пятикилометровой зоне от населенных пунктов. Глава государства поручил принять все необходимые меры по ликвидации пожаров и минимизации ущерба.

Также глава МЧС России Александр Куренков заявил, что для тушения пожаров в Рязанской области не хватает гусеничной техники. По его словам, в Рязанскую область была переброшена тяжелая инженерная техника спасательных центров МЧС России.

В тот же день заместитель председателя правительства Московской области Георгий Филимонов сообщил, что власти Подмосковья держат ситуацию с пожарами в Рязанской области под контролем. На данный момент нет угрозы о переходе огня на территорию Московской области.

Первый лесной пожар в Рязанской области начался 7 августа, второй — на следующий день, позже пожары разрослись и приняли стихийный характер.