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В США сообщили о пострадавших военных в результате обстрела американских баз в Сирии

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Фото: TASS/Zuma
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Американские военные пострадали в результате обстрелов баз Соединенных Штатов Америки Conoco и Green Village на северо-востоке Сирии. Об этом в среду, 24 августа, сообщил телеканал NBC News со ссылкой на представителя правительства США.

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Как уточняется в материале, Вооруженные силы (ВС) США ответили на атаку ударами вертолетов Apache, поразив три машины и уничтожив нескольких человек, которые, как считается, несли ответственность за запуск ракет.

Издание со ссылкой на источник сообщает, что ранения американских пострадавших военных были «незначительными». Данных о повреждении строений или оборудования пока нет.

24 августа подверглась ракетному обстрелу и американская военная база на нефтяном месторождении Аль-Омар в сирийском Дейр-эз-Зоре возле границы с Ираком. По объекту были выпущены пять ракет. Они упали в окрестностях базы, не причинив ущерба.

Днем ранее вооруженные силы США нанесли удары по объектам «групп, связанных» с Корпусом стражей исламской революции (КСИР), которые дислоцируются в Дейр-эз-Зоре. Удары были нанесены для «защиты американского персонала» и подчеркнули их якобы «соразмерный» характер, направленный на «ограничение риска эскалации и сведение к минимуму риска жертв».

Вооруженные силы США контролируют территории на севере и северо-востоке Сирии в провинциях Дейр-эз-Зор, Эль-Хасеке и Ракка. 22 июля министр обороны России Сергей Шойгу провел встречу с турецким коллегой Хулуси Акаром. Он отметил, что американские военные на протяжении длительного времени находятся на территории Сирии в нарушение международных норм. На развернутых США базах ведется подготовка боевиков террористических формирований, добавил министр.

19 июля во время трехсторонней встречи представителей России, Ирана и Турции президент РФ Владимир Путин констатировал, что США продолжают проводить в Сирии деструктивную линию. Он подчеркнул, что особую обеспокоенность вызывает положение дел на неподконтрольных сирийским властям территориях, и призвал Тегеран с Анкарой воспрепятствовать планам Запада расчленить Сирию на несколько государств.

Конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В 2015 году Вооруженные силы России по приглашению Дамаска начали оказывать помощь в освобождении территории страны от боевиков.

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