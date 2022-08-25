Собянин опроверг коллапс в Москве из-за санкций

Москва успешно преодолела самый сложный экономический период после введения санкций против России, в дальнейшей перспективе коллапса из-за ограничительных мер не ожидается. С таким заявлением 24 августа выступил мэр города Сергей Собянин в эфире телеканала ТВЦ.

«Можно с уверенностью сказать: никакого коллапса не наступит. Более того: я считаю, что мы пережили самые сложные времена», — рассказал Собянин.

Мэр Москвы отметил, что главной задачей властей города по-прежнему остается его развитие, при том по программам, утвержденным до кризиса в результате пандемии коронавируса. Ни от одной из этих инициатив город отказываться не будет, подчеркнул Собянин.

Собянин также обратил внимание на то, что кризис в 2020-2021 годах был более сложным для города, чем нынешняя ситуация, и подчеркнул, что уход западных компаний из столицы был компенсирован приобретением иностранных предприятий российскими предпринимателями и самим городом. Так, автомобильный завод компании Renault был выкуплен Москвой и по соглашению с «КамАЗ» теперь будет производить отечественные автомобили, а заведения сети питания McDonald's продолжили свою работу под брендом «Вкусно — и точка».

5 июля Сергей Собянин рассказал о том, что федеральный план по повышению устойчивости экономики Москвы в условиях санкций реализован на 70%. Помимо этого, он рассказал о выполнении большого блока мер в сфере градостроительной политики.

В начале марта мэр столицы принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в Москве в условиях санкций. По его словам, основными задачами комиссии являются организация мониторинга ситуации, принятие срочных мер реагирования, а также поддержка бизнеса и граждан.

27 апреля Собянин заявил, что Москва способна выстоять перед санкциями. По словам градоначальника, несмотря ни на какие проблемы, город не отменяет свои программы, идет своим путем. Он обратил внимание на отсутствие дефицита по всем группам товаров.

23 мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что экономика РФ выдерживает удар перед западными санкциями достойно. Он обратил внимание на то, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».

Страны Запада усилили санкционное давление на Москву в ответ на спецоперацию по защите мирного населения Донбасса, начавшуюся 24 февраля. Спецоперация началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе.

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