Собянин заявил о способности экономики Москвы выстоять перед санкциями

Москва способна выстоять перед санкциями, заявил 27 апреля мэр столицы Сергей Собянин.

«Ситуация, конечно, непростая, те, кто планировал и реализует санкции против нашей страны, Москвы, надеялись, что мы просто этого не выдержим, и курс обвалится валют, и предприятия остановятся, и полки магазинов будут пустые, и вообще наступит полный коллапс... Оказалось, к большому сожалению тех, кто планировал эти санкции, всё не так. Мы выстояли и нормально спокойно работаем», — сказал он в эфире телеканала ТВЦ.

По словам градоначальника, несмотря ни на какие проблемы, Москва не отменяет свои программы, идет своим путем.

«Мы, выбрав стратегию развития города, реализуем системные проекты и не отменяем, несмотря ни на какие проблемы, несмотря ни на какие санкции, несмотря ни на какие сложности, мы идем своим путем, и это залог победы. Причем победы не сиюминутной, а долгосрочной, стратегической. Москва после этого будет еще сильнее», — отметил мэр столицы.

Собянин выразил уверенность, что экономика столицы выстоит.

«Понятно, что есть сложности, но я уверен, что экономика Москвы выстоит. В настоящее время падения ни товарооборота, ни производства не произошло. И падения бюджетных доходов тоже не произошло, более того, мы получили на сегодняшний день почти на четверть больше доходов, чем в прошлом году», — сообщил он, подчеркнув, что ситуация сложная, но стабильная.

Кроме того, мэр города заверил, что цены на многие виды товаров в магазинах уже начали падать.

«Всё, что было возможно самое плохое, оно уже прошло, этот ажиотажный спрос и неверие в то, что на полках останутся товары, он прошел... Цены на многие виды товаров не то что продолжают подниматься, они начали даже падать несколько. Это говорит о стабилизации экономики», — пояснил градоначальник.

Он обратил внимание на то, что в данный момент ни по одной группе товаров нет дефицита, и даже есть товарные запасы, которые позволяют чувствовать себя уверенно.

Ранее, 19 апреля, мэр Москвы заявил, что одним из серьезных вызовов является проблема занятости населения. По его словам, на рынке труда существует волатильность, однако критической ситуации нет.

16 марта московский градоначальник выделил гранты для поддержки отечественных сетей быстрого питания. Заявки на их получение принимаются с 28 марта по 30 июня 2022 года.

Ряд стран вводит новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля военную операцию по защите мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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