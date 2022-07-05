Власти Москвы рассказали о реализации плана по повышению устойчивости экономики

Федеральный план по повышению устойчивости экономики в условиях санкций реализован на 70%. Об этом во вторник, 4 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на совещании правительства России по экономике.

Он также заверил, что оставшаяся часть находится в стадии реализации.

«Это вопросы, связанные с поддержкой промышленности, льготного кредитования, субсидирования, создания докапитализации фондов промышленности. Вопросы, связанные с упрощением администрирования бюджетных процедур», — пояснил градоначальник.

Помимо этого, он рассказал о реализации большого блока мер в сфере градостроительной политики.

«Всё это, казалось бы, технологические вещи, позволяли и позволяют оперативнее принимать решения, направленные на стабилизацию экономической активности и улучшение в целом обстановки», — сказал Собянин.

В начале марта мэр Москвы принял решение о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики в Москве в условиях санкций. По его словам, основными задачами комиссии являются организация мониторинга ситуации, принятие срочных мер реагирования, а также поддержка бизнеса и граждан.

27 апреля Собянин заявил, что Москва способна выстоять перед санкциями. По словам градоначальника, несмотря ни на какие проблемы, город не отменяет свои программы, идет своим путем. Он обратил внимание на отсутствие дефицита по всем группам товаров.

23 мая президент России Владимир Путин подчеркнул, что экономика РФ выдерживает удар достойно. Он обратил внимание на то, что «об этом говорят все основные макроэкономические показатели».