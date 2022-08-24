Боррель заявил об оказанной Украине помощи на €9,5 млрд

С начала российской спецоперации Евросоюз направил Украине €9,5 млрд. Ожидается еще дополнительная макрофинансовая поддержка на €8 млрд, заявил в среду, 24 августа, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

«Мы оказываем гуманитарную поддержку и макрофинансовую помощь, чтобы поддержать украинское государство. В общей сложности на данный момент Team Europe мобилизовала €9,5 млрд», — написал Боррель в своем блоге на сайте внешнеполитической службы ЕС.

Еврокомиссия в среду уточнила, каким образом распределились эти средства. Так, около €2,5 млрд составила военная помощь, €2,2 млрд — макрофинансовая помощь, €620 млн — поддержка бюджета, €335 млн — гуманитарная помощь, €330 млн — экстренный пакет помощи на поддержку здравоохранения и гражданской инфраструктуры.

Еще €1 млрд — это кредит Европейского банка реконструкции и развития на поддержку беженцев, а €1,5 млрд и 668 млн — кредиты Европейского инвестиционного банка на экстренные финансовые потребности и поддержку стратегических госкомпаний.

Ранее в этот день стало известно, что США передадут Украине крупнейший пакет военной помощи на сумму около $2,9 млрд. Новый пакет военной помощи позволит Киеву получить системы противовоздушной обороны (ПВО) и защиты от беспилотников, а также артиллерийские комплексы, боеприпасы и радары.

По состоянию на 19 августа общий объем военной помощи Киеву, предоставленный с февраля США, превысил $10 млрд. Кроме того, бюджет Украины получил порядка $3 млрд грантовой безвозмездной поддержки.

Москва осуждает поставки оружия на Украину. Еще в апреле МИД РФ направил всем странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Киеву. Глава министерства Сергей Лавров, в свою очередь, отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью для России.

Страны Запада усилили поддержку Украины на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут военные действия на территориях Донецкой и Луганской народных республик, жители которых отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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