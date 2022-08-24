Похолодание и дожди прогнозируют синоптики в Приморье

Синоптики прогнозируют понижение температуры воздуха и дожди в последние выходные лета в Приморском крае. На погодные условия повлияет циклон.

Согласно прогнозам, в субботу при смещении циклонического вихря и фронтальных разделов осадки ожидаются в большинстве районов региона. Из-за прохладной воздушной массы температура воздуха ночью составит +8…+16 градусов, днем +19…+24 градуса. Об этом пишет ИА PrimaMedia.

В ночь на воскресенье циклон сместится на территорию Хабаровского края. Осадки прекратятся, температура воздуха повысится до +23…+28 градусов. Лишь в ложбинах сохранится небольшой дождь, температура составит +17…+22 градуса.

С начала текущей недели синоптики фиксируют понижение температуры воды на 1–3 градуса. В Амурском заливе и заливе Посьета температура составляет 21 градус, в заливе Находка — 15 градусов. До конца рабочей недели ожидается незначительное прогревание воды.