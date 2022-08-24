Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН

Россия выступает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

«Наша делегация возражает против виртуального участия Зеленского в сегодняшнем заседании. Мы не против участия президента Украины или его представителей в заседании. Но только такое участие должно быть очным — с его физическим присутствием в зале Совета безопасности. Это не наша прихоть, а правила которые регулируют работу Совета. Здесь нет политики, а вопрос процедуры», — сказал Небензя.

Он отметил, что заседания Совбеза проходили в видеоформате во время пандемии коронавируса, однако тогда они носили неофициальный характер.

Ранее в этот день выступление Зеленского анонсировал председатель Совбеза ООН в августе Чжан Цзюнь.

«Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи», — заявил постпред Китая.

СБ ООН проголосовал за участие украинского лидера в онлайн-формате.

19 августа Белый дом заявил о необходимости участия Зеленского в саммите G20, который пройдет на острове Бали в ноябре, если туда прилетит президент России Владимир Путин. При этом в США не уточнили, в каком формате подразумевается участие украинского президента в саммите.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет.