Реклама
Прямой эфир
Мир
Джонсон объявил о новом пакете военной помощи Киеву на £54 млн
Мир
ВСУ нанесли удар по Энергодару
Экономика
Иран и Россия подпишут договор о своповых поставках газа
Общество
В МЧС предупредили об аномальной жаре на черноморском побережье Кубани
Политика
Путин поручил кабмину организовать выплаты родителям школьников из Донбасса
Общество
В Минприроды назвали жару и поджоги причинами пожаров в ЦФО
Мир
Посол РФ заявил о бесполезности канадских санкций
Мир
Борис Джонсон прибыл с визитом в Киев
Экономика
ЦБ России повысил официальный курс доллара на 25 августа
Экономика
Объем продаж новостроек в Москве вырос на 30% за два месяца
Мир
ВСУ выпустили более 10 снарядов за день по району Новой Каховки
Мир
В Запорожье ждут приезда миссии МАГАТЭ на ЗАЭС в начале сентября

Россия выступила против виртуального участия Зеленского в Совбезе ООН

0
Фото: REUTERS/Jeenah Moon
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия выступает против виртуального участия президента Украины Владимира Зеленского в заседании Совета Безопасности ООН. Об этом заявил постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

Заседание без суда: к чему пришли в СБ ООН при обсуждении ситуации в Буче
И насколько реально независимое международное расследование на этот счет

«Наша делегация возражает против виртуального участия Зеленского в сегодняшнем заседании. Мы не против участия президента Украины или его представителей в заседании. Но только такое участие должно быть очным — с его физическим присутствием в зале Совета безопасности. Это не наша прихоть, а правила которые регулируют работу Совета. Здесь нет политики, а вопрос процедуры», — сказал Небензя.

Он отметил, что заседания Совбеза проходили в видеоформате во время пандемии коронавируса, однако тогда они носили неофициальный характер.

Ранее в этот день выступление Зеленского анонсировал председатель Совбеза ООН в августе Чжан Цзюнь.

«Мы получили от постоянного представительства Украины предложение пригласить президента Украины принять участие в заседании Совета Безопасности ООН по видеосвязи», — заявил постпред Китая.

СБ ООН проголосовал за участие украинского лидера в онлайн-формате.

19 августа Белый дом заявил о необходимости участия Зеленского в саммите G20, который пройдет на острове Бали в ноябре, если туда прилетит президент России Владимир Путин. При этом в США не уточнили, в каком формате подразумевается участие украинского президента в саммите.

Накануне советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк сообщил, что Зеленский может посетить саммит G20 в Индонезии, если там будет присутствовать Путин. Он отметил, что украинский президент предпочитает работать на международных саммитах посредством онлайн-формата, но в этом случае готов сделать исключение.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в этот же день сообщил, что предпосылок для встречи Путина и Зеленского пока нет.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022