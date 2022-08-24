Завод «Lada Ижевск» начнет свою работу в пятидневном режиме с 29 августа

Ижевская площадка «АвтоВАЗа» начнет свою работу в пятидневном режиме 29 августа. Об этом написал 24 августа глава Удмуртии Александр Бречалов на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«Важные и очень хорошие новости. Разговаривал с президентом «АвтоВАЗа» Максимом Юрьевичем Соколовым. Он подписал указ о том, что с 29 августа вся группа компаний «АвтоВАЗ» возвращается к пятидневной рабочей неделе. Безусловно, речь идет и об ижевской площадке», — сообщил Александр Бречалов.

По данным министерства социальной политики Удмуртии, на предприятии «Lada Ижевск» сегодня работает порядка 2 тыс. человек. Такую информацию оно привело на странице губернатора после его сообщения о возобновлении работы производства 29 августа 2022 года.

По мнению губернатора, запуск ижевского автозавода стал возможным в том числе благодаря государственной программе льготного кредитования, которая обеспечила рост спроса на отечественные автомобили, и прежде всего на Lada.

Основное производство в Ижевске направлено на продукцию для нужд главной производственной площадки бренда в Тольятти.

12 августа стало известно, что инвестиции в перенос производства модели Lada Vesta из Ижевска в Тольятти составили около 1 млрд рублей. На ижевском заводе продолжится выпуск комплектующих для Vesta, также там планируется развернуть производство электроверсии Lada Largus.