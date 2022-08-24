Эколог рассказала о влиянии смога на окружающую среду

Эксперт по экологии и устойчивому развитию Ольга Степченко 24 августа рассказала «Известиям» о том, к каким экологическим последствиям может привести задымление от лесных пожаров.

По словам эколога, смог наносит серьезный ущерб не только лесу, но и другим экосистемам.

«Очень часто деревья получают химический ожог от выделяемых газов, снижая естественный иммунитет и увеличивая вероятность поражения вредителями и различными патогенами. В свою очередь, почва теряет часть полезных свойств, а сажа, которая оседает на верхнем грунте, препятствует естественным процессам воздухообмена. Это приводит к деградации почвы и снижению ее плодородности, препятствует росту и созреванию урожая», — пояснила Степченко.

В первую очередь, по словам эксперта, химическому ожогу подвержены лиственные породы деревьев.

«Обладая высокой поглощающей способностью среди других пород, они в большей степени подвержены влиянию канцерогенных веществ, которые содержатся в смоге от лесных пожаров. Выделяемые горением вещества повреждают клетки деревьев и подавляют их рост, уменьшая количество углекислого газа, который они принимают во время фотосинтеза», — сказала она.

С другой стороны, лиственные породы и быстрее восстанавливаются в отличие от хвойных, отметила Степченко.

Из-за лесных пожаров насекомые и птицы часто гибнут или начинают массовую миграцию, сообщила специалист. Животные выходят на дороги и в города в поисках пищи и нового дома, так как привычный им распорядок жизни был нарушен, а это, в свою очередь, приводит к несчастным случаям и потере редких краснокнижных зверей.

«Самый лучший шаг в борьбе со смогом — это предупреждение лесных пожаров. Каждый год мы проводим колоссальную работу в направлении лесовосстановления. Уже в четвертый раз мы запустили масштабную всероссийскую акцию «Сохраним лес». Основная задача — восстановить и приумножить российские леса», — подытожила эколог.

В настоящее время пять лесных пожаров продолжают действовать на территории Рязанской области. Два пожара по-прежнему наблюдаются на землях лесного фонда на площади почти в 7,5 тыс. га. Другие два возгорания действуют на землях особо охраняемых природных территорий в заповедниках «Окский» и «Мещерский» на площади 1,1 тыс. га. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади 45 га.

В результате лесных пожаров в некоторых районах Москвы наблюдаются запах гари и смог. Синоптики предупреждают, что концентрация гари в Москве и Подмосковье от лесных пожаров может увеличиться в 1,5 раза.