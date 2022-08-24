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Лесной пожар вспыхнул в Геленджике

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Фото: t.me/krd_klpc
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Лес загорелся в районе села Марьина Роща недалеко от Геленджика, огонь охватил 0,8 га. Об этом 24 августа сообщили в Краевом лесопожарном центре.

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«В 13:33 поступило сообщение о задымлении со стороны леса в районе села Марьина Роща. Лесопожарная бригада и работники Геленджикского лесничества обнаружили низовой лесной пожар», — уточняется в сообщении учреждения в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что пожарные уже приступили к тушению области возгорания. На данный момент проводится наращивание сил и средств для скорейшей локализации лесного пожара, добавляется в сообщении.

По информации «Авиалесоохраны» на 00:00 мск 24 августа на территории РФ действовало 104 пожара в лесах. Площадь, пройденная огнем, составила 107,1 тыс. га.

Накануне правительство РФ создало правкомиссию по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Лесные пожары в том числе обусловлены аномально жаркой погодой, установившейся в центральной части России. Как рассказал 23 августа «Известиям» заместитель руководитель Рослесхоза Алексей Венглинский, самая сложная пожароопасная обстановка наблюдается в Коми, Якутии, Рязанской и Нижегородской областях, однако ситуация намного благоприятнее, чем год назад.

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