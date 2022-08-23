Реклама
Прямой эфир
Экономика
VK объявил о покупке «Дзена» и «Новостей» у «Яндекса»
Общество
В Подмосковье задержали сотрудницу банка за хищение 10 млн рублей
Мир
При обыске в поместье Трампа нашли более 300 секретных документов
Мир
Послу Украины в Казахстане выразили протест после высказывания о русских
Мир
В США указали на превышение Байденом количества отпускных дней над рабочими
Мир
Оспа обезьян зафиксирована во всех 50 штатах США
Общество
ФСБ ликвидировала крупную нарколабораторию в Свердловской области
Мир
Посольство США призвало граждан немедленно покинуть Украину
Мир
МИД Эстонии не стал опровергать заявление ФСБ о бежавшей в страну подозреваемой Вовк
Экономика
В Германии коммунальные компании подали иски о доходах от надбавки на газ
Общество
Умер глава города Чебоксары Олег Кортунов
Мир
Подозреваемая в убийстве Дугиной утверждала родственникам, что находится в Литве
Сюжет:

Правительство РФ создало комиссию по ликвидации лесных пожаров

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство РФ во вторник, 23 августа, создало правкомиссию по ликвидации лесных пожаров, ее возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

Дым в дом: когда удастся потушить пожары в Рязанской области
Погода и роза ветров мешают борьбе с огнем и избавлению Москвы от смога

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко», — говорится на сайте правительства РФ.

Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории некоторых субъектов центральной части России.

В ряде регионов России продолжают действовать лесные пожары.

Ранее в этот день экстренным службам удалось локализовать пожар в Каменском районе Ростовской области. Как рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер, в тушении пожара принимают участие 471 человек и 75 единиц техники.

За день до этого в МЧС заявили, что пожар в Каменском районе не несет угрозы населенным пунктам. Также в ведомстве сообщили, что площадь пожара увеличилась с 10 до 20 га.

В тот же день сообщалось, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Два пожара по-прежнему наблюдаются на землях лесного фонда на площади почти 7,5 тыс. га. Другие два возгорания действуют на землях особо охраняемых природных территорий в заповедниках «Окский» и «Мещерский» на площади 1,1 тыс. га. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади 45 га.

Лесные пожары обусловлены в том числе жаркой погодой, установившейся в центральной части России. В столице в последнюю неделю августа ожидается аномально жаркая погода — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022