Правительство РФ создало комиссию по ликвидации лесных пожаров

Правительство РФ во вторник, 23 августа, создало правкомиссию по ликвидации лесных пожаров, ее возглавил вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко.

«Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжение о создании правительственной комиссии по ликвидации лесных пожаров. Ее возглавил вице-премьер — руководитель аппарата правительства Дмитрий Григоренко», — говорится на сайте правительства РФ.

Правкомиссия будет координировать деятельность федеральных министерств и ведомств, органов власти регионов по локализации и ликвидации лесных пожаров на территории некоторых субъектов центральной части России.

В ряде регионов России продолжают действовать лесные пожары.

Ранее в этот день экстренным службам удалось локализовать пожар в Каменском районе Ростовской области. Как рассказал журналистам замначальника ГУ МЧС России по Ростовской области Владимир Завер, в тушении пожара принимают участие 471 человек и 75 единиц техники.

За день до этого в МЧС заявили, что пожар в Каменском районе не несет угрозы населенным пунктам. Также в ведомстве сообщили, что площадь пожара увеличилась с 10 до 20 га.

В тот же день сообщалось, что на территории Рязанской области продолжают действовать пять лесных пожаров. Два пожара по-прежнему наблюдаются на землях лесного фонда на площади почти 7,5 тыс. га. Другие два возгорания действуют на землях особо охраняемых природных территорий в заповедниках «Окский» и «Мещерский» на площади 1,1 тыс. га. Еще один пожар зарегистрирован на землях обороны и безопасности на площади 45 га.

Лесные пожары обусловлены в том числе жаркой погодой, установившейся в центральной части России. В столице в последнюю неделю августа ожидается аномально жаркая погода — до +33 градусов, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.