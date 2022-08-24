Росгвардия задержала двух сотрудников ЗАЭС по подозрению в сотрудничестве с СБУ

Сотрудники Росгвардии в среду, 24 августа, задержали двух сотрудников Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). В ведомстве заявили, что они обвиняются в сотрудничестве со Службой безопасности Украины (СБУ).

«При проведении специальных адресных мероприятий они задержали двоих сотрудников атомной станции, которые передавали ВСУ (вооруженных сил Украины. — Ред.) информацию о местонахождении личного состава и техники на территории самой станции», — говорится в сообщении пресс-службы.

Помимо этого росгвардейцы задержали нарушителя пропускного режима — пособника ВСУ за передачу данных о местонахождении техники Вооруженных сил России.

18 августа российские силовики задержали двоих мужчин, передававших ВСУ информацию о передвижении и расположении ВС РФ.

Один из задержанных, Петр Жадан, воевал на стороне Киева вблизи Мариуполя на артиллерийской установке.

За день до этого в Энергодаре были задержаны двое наводчиков артиллерии ВСУ. Мужчины передавали сведения украинским военным для корректировки артиллерийских ударов. При допросе они пытались оправдаться тем, что «не интересуются политикой».

Ранее, в конце июля, в Херсонской области задержали двух пособников ВСУ, которые организовали схрон боеприпасов. По данным источника, у задержанных изъяли семь ящиков с боеприпасами для крупнокалиберного пулемета, три выстрела к РПГ-7, 60 мгновенно детонирующих зарядов, пулемет с патронами, радиостанцию Harris, а также другие боеприпасы и экипировку ВСУ.

Запорожская АЭС взята под охрану российских сил в рамках спецоперации по защите Донбасса. Как отметил 11 августа Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН, уход российских военных с объекта может обернуться катастрофой, так как Киев может использовать станцию для чудовищных провокаций.

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