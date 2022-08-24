С дрейфующих барж в Хабаровском крае спасли всех людей
Завершена спасательная операция в Хабаровском крае, где баржи с людьми сорвало с якоря. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Михаил Дегтярев.
«В Николаевском районе дрейфовали четыре баржи, которые сорвало с якорей. На них была организована переработка рыбы», — отметил Дегтярев в своем Telegram-канале.
По его словам, с одной из барж спасатели эвакуировали 38 человек. Специалисты обеспечивают обратную буксировку судна.
«Остальные три баржи течением отнесло к берегам Сахалина. Люди сошли на берег. Опасность никому не угрожает», — заключил губернатор Хабаровского края.
В спасательной операции задействовали, в частности, вертолет Ми-8 и два буксира.
Накануне вечером стало известно, что в Николаевском районе дрейфовали четыре баржи с тягачами. По последним данным, на их борту находились 124 человека.