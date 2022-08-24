С дрейфующей баржи в Хабаровском крае спасены 16 человек
С дрейфующей баржи в Хабаровском крае спасены 16 человек, они были доставлены на вертолете в поселок Озерпах Николаевского района. Об этом сообщила в среду, 24 августа, пресс-служба ГУ МЧС России по региону.
Экипаж был поднят на воздушное судно с помощью спусковых устройств. Состояние людей оценивается как удовлетворительное, отметили в ведомстве.
Для проведения операции спасатели задействовали вертолет Ми-8. Он зависал на максимально низкой высоте без посадки. После дозаправки в Николаевске-на-Амуре он вновь направится в район проведения спасательных работ.
Помимо Ми-8 в Николаевский район также направляются два буксира.
В ведомстве добавили, что экипаж двух барж, которые прибило к берегу острова Сахалин в районе залива Ныйде, находится на суше, имеются запас продуктов питания и палатки. Угрозы жизни для людей нет. Утром собственником будет проведены работы по буксировке барж.
Ранее утром сообщалось, что от тягача сорвало рыболовецкие баржи. Как сообщили в МЧС, инцидент произошел из-за волнения моря, в результате чего несколько сцепленных судов начало относить южнее в сторону острова Сахалин.
По уточненным данным, в Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами. Две из них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две находятся южнее в Амурском лимане — у берегов острова Сахалин. По последним данным, на их борту находятся 124 человека.