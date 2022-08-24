В МЧС уточнили число людей на сорванных с якоря баржах близ Сахалина
На борту сорванных с якоря между Сахалином и материком барж находятся 124 человека. Об этом в среду, 24 августа, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.
По уточненным данным, в настоящее время в Николаевском районе дрейфуют четыре баржи с тягачами.
«Две из них находятся на севере Амурского лимана (ближе к Сахалинскому заливу), другие две находятся южнее в Амурском лимане — у берегов острова Сахалин. Всего на них, по предварительным данным, находятся порядка 124 человек», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что 15 человек спасатели уже подняли на борт.
Ранее утром сообщалось, что спасательная операция в районе острова Байдукова ведется после того, как от тягача сорвало две рыболовецкие баржи. Как сообщили в МЧС, инцидент произошел из-за волнения моря, в результате чего два сцепленных судна начало относить южнее в сторону острова Сахалин. Тогда было известно о 64 людях на борту.
Самолет Ми-8 со спасателями на борту вылетел из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре на поиски дрейфующих барж. С помощью спускового устройства спасатели поднимают членов экипажа рыболовецких судов на борт воздушного судна.