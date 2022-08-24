В МЧС уточнили информацию по сорванным с якоря суднам близ Сахалина

Спасательная операция в районе острова Байдукова ведется после того, как от тягача сорвало две баржи, рассказали «Известиям» в среду, 24 августа, в Центре управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

«В Николаевском районе Хабаровского края в районе о. Байдукова при волнении моря от тягача сорвало сцепленные друг с другом две баржи. Их стало относить южнее в сторону острова Сахалин. По предварительным данным, на них может находиться 64 человека», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там добавили, что организовано межведомственное взаимодействие, приведены в готовность вертолеты Ми-8 МЧС России в Хабаровске, а также авиацентра по поиску и спасению людей Росавиации в Николаевске-на-Амуре со спасателями на борту. Вылет авиации будет осуществляться по метеоусловиям.

Морской координационно-спасательный центр оповестил суда в данном районе. Кроме того, около 10 часов (03 мск) из г. Николаевска–на-Амуре вышел буксир «Восток» (4-5 часов в пути) и из п. Де-Кастри в район происшествия вышел буксир «Витязь» (расстояние до места — 190 км), уточнили спасатели.

Ранее сообщалось, что в районе Сахалина дрейфуют три судна. Одним из них может быть рыболовецкая баржа.