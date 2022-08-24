Волгу в Саратове чистят от водорослей при помощи амфибии
В Саратове на участке реки Волги, от Ротонды до площади имени Гагарина, чистят воду от водорослей. Для этого задействовали машину-амфибию на гусеничном ходу «Труксор».
Эта машина представлена в Саратовской области в единственном экземпляре, она собирает мусор со дна и косит водную растительность, рассказала ИА «Взгляд-инфо» ведущий инженер Саратовского отдела по водному хозяйству Ирина Пригода.
Работы проводятся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Эта машина уже выполняла работы на двух участказ Саратовского водохранилища: в селе Новозахаркино Духовницкого района и в деревне Николевка Балаковского района.
Начальник управления природопользования регионального министерства природных ресурсов Наталья Кечина рассказала, что такие работы влияют на процесс цветения воды, они способны этот процесс уменьшить. В этом году амфибию в Саратове задействовали впервые.
С 16 августа из-за цветения воды запретили купаться в Волге в районе нового пляжа городской набережной. Он работает в режиме солярия.
Ранее сообщалось о разработке программы по оздоровлению реки Камы, подобная программе по оздоровлению Волги. Федеральный проект по оздоровлению реки Камы ранее поддержала Удмуртия. Над программой по сохранению главного притока Волги работает Пермский край. Совет по экологии предлагает включить очистку Камы в нацпроект «Экология».