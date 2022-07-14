Программу по оздоровлению Камы разрабатывают в России

В России может появиться программа по оздоровлению реки Камы, подобная программе по оздоровлению Волги. Об этом рассказал министр экологии и природных ресурсов Татарстана Александр Шадриков.

По его словам, которые приводит Inkazan.ru, вопрос прорабатывается на уровне Минприроды РФ и Минстроя РФ, чтобы сразу решить проблемы с очистными сооружениями.

Что касается продвижения программы по оздоровлению Волги, то в Татарстане ее реализуют успешно, но многое зависит от действий соседних регионов. По словам Шадрикова, создана межведомственная комиссия, в которую входят пять субъектов России, находящихся на Куйбышевском водохранилище. Все работы с ними обговариваются в обязательном порядке.

Федеральный проект по оздоровлению реки Камы ранее поддержала Удмуртия. Над программой по сохранению главного притока Волги работает Пермский край. Совет по экологии предлагает включить очистку Камы в нацпроект «Экология».

Предложения по проекту «Оздоровление Камы» поддержал регионы, расположенные по речению реки: Удмуртия, Татарстан, Башкирия, а также Кировская область, на территории которой находится ключевой придаток Камы — река Вятка.

Ранее сообщалось, что до конца года в Татарстане со дна рек должны поднять 13 затонувших судов.