Тринадцать судов поднимут со дна рек Татарстана до конца года

До конца 2022 года в Татарстане со дна рек планируется поднять 13 затонувших судов. Об этом на заседании Госсовета республики рассказал министр экологии и природных ресурсов Александр Шадриков.

Глава республиканского ведомства уточнил, что это пилотный проект, который разрабатывался совместно с Росморречфлотом. Всего же планируется поднять и отправить на утилизацию 75 затонувших судов, уточняет ИА «Татар-информ».

Ранее сообщалось, что в акваториях Сахалина и Курильских островов утилизируют более чем 50 затонувших судов. Работы будут выполнены в течение трех лет. Утилизация затонувших судов стартовала в регионе в 2021 году. Первое судно подняли со дна в Невельском районе.