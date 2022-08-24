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ВС РФ пресекли попытку скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
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Вооруженные силы России уничтожили более 80 украинских националистов, которые пытались скрытно форсировать реку Ингулец в Херсонской области. Об этом 24 августа сообщили в Минобороны РФ.

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«В районе населенного пункта Лозовое Херсонской области при попытке скрытно форсировать реку Ингулец нанесено поражение 18-му батальону 35-й бригады морской пехоты [Вооруженных сил Украины] ВСУ. Уничтожено более 80 националистов и 6 автомобилей», — говорится в сводке ведомства.

Кроме того, Воздушно-космические силы ((ВКС) России в районе Константиновки Донецкой Народной Республики (ДНР) высокоточным оружие поразили пункт временный дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ и уничтожили около 80 националистов и 8 единиц военной техники.

Накануне участвовавшие в боях в Донбассе украинские националисты описали бои против военных из РФ как ад. Они констатировали превосходство российской артиллерии над украинской.

18 августа посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник рассказал о том, что обороне украинских националистов на линии Северск – Соледар – Артемовск нанесен большой урон, и она трещит по швам. По словам дипломата, темп наступления мог бы быть выше, но союзные силы стараются беречь мирных жителей и свой личный состав. Родион Мирошник добавил, что есть значительные успехи и на других направлениях.

16 августа американский военный эксперт Майкл Кофман в беседе с изданием Der Spiegel заявил о страхе киевского режима проиграть в конфликте в Донбассе из-за давления Европейского союза. По его словам, в Киеве осознают, что ЕС исчерпывает свои возможности по поставкам оружия. Специалист считает, что в скором времени Украина может «сесть на боеприпасную диету», что отразится на возможностях украинских неонацистов в боях.

Россия начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР 24 февраля. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Киев проводит военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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