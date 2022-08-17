Военный эксперт рассказал о страхе Киева проиграть из-за давления ЕС

Украинское руководство боится проиграть из-за давления Евросоюза (ЕС). Такое мнение во вторник, 16 августа, выразил американский военный эксперт Майкл Кофман в беседе с изданием Spiegel.

По его словам, в Киеве осознают, что ЕС исчерпывает свои возможности по поставкам оружия. Специалист считает, что в скором времени Украина может «сесть на боеприпасную диету», что отразится на возможностях Вооруженных сил Украины (ВСУ) в боях.

«И я думаю, что их (украинское руководство — Ред.) больше всего беспокоит, что если они не достигнут ничего существенного между началом зимы и началом следующего года, то они могут оказаться под давлением, чтобы смириться с патовой ситуацией. И это было бы поражением для Украины», — сказал Кофман.

Он также уточнил, что количество действительно пригодных к боевым действиям военных в ВСУ крайне ограничено, несмотря на большой личный состав.

Ранее, 10 августа, первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко заявил, что НАТО будет воевать на территории Украины против России «до последнего украинца».

В этот же день советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что европейские страны просили Киев «добить Россию».

Президент России Владимир Путин 7 июля на встрече с лидерами думских фракций обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

Российский лидер также указал, что в западных странах утверждают, что это Россия начала «войну» на Украине, тогда как на самом деле ее развязал коллективный Запад. Путин обратил внимание на то, что западные страны должны были понять, что проиграли уже с самого начала спецоперации России по защите Донбасса, потому что ее начало означает переход к иному миропорядку.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля Путин подписал соответствующие указы.

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