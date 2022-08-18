Посол ЛНР в России рассказал о состоянии обороны ВФУ в Донбассе

Оборона вооруженных формирований Украины на линии Северск, Соледар, Артемовск серьезно потрепана и трещит в нескольких местах, рассказал «Известиям посол ЛНР в России Родион Мирошник.

«В районе Артемовска наблюдается значительное продвижение наших войск, — отметил он. — Сейчас берут населенные пункты, которые окружают город. Часть из них находятся на доминирующих высотах, с которых можно вести обстрел, поэтому штурм города последует после их освобождения. Там сейчас перемалывается огромное количество украинского личного состава и военной техники. Нас это устраивает. Иначе мы столкнемся с этими силами на новой линии — в районе Краматорска, Славянска и Дружковки».

По словам дипломата, темп наступления мог бы быть выше, но союзные силы стараются беречь мирных жителей и свой личный состав. Родион Мирошник добавил, что есть значительные успехи и на других направлениях.

«Внутри Соледара промзона уже контролируется нашими войсками, — сообщил он. — Есть хорошее продвижение у Углегорска. На линии Пески, Марьинка, Авдеевка союзные силы тоже уверенно идут вперед. Авдеевку, где еще остались мощные укрепления, брать, скорее всего, не будут, а обойдут и лишат ее гарнизон снабжения. После этого там нельзя будет удержаться».

ВС России совместно с подразделениями Народной милиции продолжили наступление на Артемовском направлении и освободили село Вершина, сообщили 17 августа в штабе Территориальной обороны ДНР. Оно находится всего в 7 км юго-восточнее Артемовска (Бахмута) — крупного регионального транспортного узла.

В Минбороны РФ в этот же день сообщили, что в соседнем Соледаре в 10-й горно-штурмовой бригаде ВФУ дезертировало больше трети недавно мобилизованных солдат. Похожий случай произошел с украинскими военнослужащими 3-го батальона 66-й механизированной бригады в районе Марьинки в ДНР. Более половины его личного состава покинули район боевых действий, сообщили в военном ведомстве.

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Покоренная Вершина: ВС России освободили село под Артемовском