Украинские националисты, участвовавшие в боях в Донбассе против Вооруженных Сил России, описали бои против российских военных как «ад». Об этом рассказало издание Le Figaro.

Боевики, с которыми пообщались итальянские журналисты, констатировали превосходство российской артиллерии над украинской. В частности, один из радикалов рассказал о том, что их позиции обстреливаются от 40 до 60 раз за день, в то время как националисты могут дать в ответ не более 10 залпов.

Националисты в том числе рассказали о том, что ни разу не видели применения поставляемых Западом гаубиц M777, самоходных артиллерийских установок (САУ) Cesar и реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, а также сообщили о больших потерях с украинской стороны.

«Мы только что вернулись с двухнедельных боев. Это ад», — приводятся слова одного из боевиков в материале, опубликованном в воскресенье, 21 августа.

18 августа посол Луганской Народной Республики в России Родион Мирошник рассказал о том, что обороне украинских националистов на линии Северск — Соледар — Артемовск нанесен большой урон и она трещит по швам. По словам дипломата, темп наступления мог бы быть выше, но союзные силы стараются беречь мирных жителей и свой личный состав. Родион Мирошник добавил, что есть значительные успехи и на других направлениях.

16 августа американский военный эксперт Майкл Кофман в беседе с изданием Der Spiegel заявил о страхе киевского режима проиграть в конфликте в Донбассе из-за давления Европейского союза. По его словам, в Киеве осознают, что ЕС исчерпывает свои возможности по поставкам оружия. Специалист считает, что в скором времени Украина может «сесть на боеприпасную диету», что отразится на возможностях украинских неонацистов в боях.

На Украине и в Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ЛНР), о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».