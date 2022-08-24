Опубликованы кадры подрыва автомобиля с главой ВГА Михайловки
Опубликованы кадры с моментом подрыва автомобиля с главой военно-гражданской администрации (ВГА) поселка городского типа Михайловка Запорожской области Ивана Сушко.
О гибели Сушко в результате подрыва автомобиля стало известно ранее в этот день. Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели главы ВГА. Следователи предполагают, что под сиденье автомобиля погибшего подложили взрывное устройство.
6 августа сообщалось, что заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура скончался в результате покушения. Нападение на Гура произошло возле его дома. Преступники стреляли в него, предположительно, из пистолета Макарова.
24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.
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