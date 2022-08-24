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СК возбудил дело по факту убийства главы ВГА Михайловки в Запорожье

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Фото: t.me/vrogov
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Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту гибели главы военно-гражданской администрации (ВГА) поселка городского типа Михайловка Запорожской области Ивана Сушко и доложить о первоначальных следственных действиях. Об этом 24 августа говорится в сообщении на сайте ведомства.

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«По имеющимся данным, Сушко погиб в результате подрыва автомобиля», — отметили в СК.

Под сиденье автомобиля погибшего подложили взрывное устройство, предполагают следователи.

В ходе расследования будут установлены все обстоятельства произошедшего и лица, причастные к совершению преступления. Ход расследования поставлен на контроль в центральном аппарате ведомства.

О гибели Сушко стало известно ранее в этот день.

14 августа мэр Бердянска Александр Сауленко заявил, что предотвращенное на него покушение в начале августа напрямую курировала Служба безопасности Украины (СБУ). Готовящееся покушение на него было пресечено 4 августа.

6 августа сообщалось, что заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура скончался в результате покушения. Нападение на Гура произошло возле его дома. Преступники стреляли в него, предположительно, из пистолета Макарова.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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