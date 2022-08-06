Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения

Заместитель главы администрации Новой Каховки в Херсонской области Виталий Гура скончался в результате покушения. Об этом 6 августа заявила замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Екатерина Губарева.

«Официально: заместитель главы администрации Новой Каховки по ЖХК Виталий Гура скончался от полученных ранений», — написала Губарева в Telegram.

6 августа стало известно о покушении на Гура. Источник сообщил, что нападение произошло возле его дома. В него, предположительно, стреляли из пистолета Макарова.

Позднее замглавы ВГА Херсонской области Кирилл Стремоусов прокомментировал состояние Гура. По его словам, пострадавший находился в реанимации в тяжелом состоянии.

В Следственном комитете России заявили, что расследуют обстоятельства покушения на Гура. В ведомстве заверили, что установят обстоятельства преступления и причастных к нему лиц.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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