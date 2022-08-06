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Источник сообщил о покушении на замглавы администрации в Новой Каховке

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Фото: официальный сайт Новокаховской местной администрации
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В Новой Каховке Херсонской области совершено покушение на замглавы местной администрации по вопросам ЖКХ Виталия Гура. Об этом в субботу, 6 августа, сообщил источник «РИА Новости».

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По словам собеседника агентства, Гур находится в больнице в тяжелом состоянии.

«Нападение произошло у дома, где проживал Виталий Гур, неизвестные расстреляли Гура, предположительно, из пистолета Макарова», — рассказал он.

На месте покушения обнаружены гильзы от ПМ.

В настоящее время решается вопрос о перевозке Гура в одну из больниц Крыма.

4 августа сотрудники правоохранительных органов Бердянска задержали мужчину, подложившего взрывное устройство под автомобиль главы военно-гражданской администрации города Александра Сауленко. Он признался, что совершить теракт его подговорил куратор Службы безопасности Украины (СБУ).

19 июля заместитель главы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что подавляющее количество диверсионно-разведывательных групп в области уничтожено, а их оставшиеся в живых пособники в данный момент находятся в тюрьме.

15 июля в Херсоне была задержана диверсионно-разведывательная группа Украины, состоящая из сотрудников сил специальных операций. Диверсанты должны были ликвидировать несколько представителей администрации Херсонской области. Автомобиль с одним из членов группировки был уничтожен при попытке проехать блокпост.

Граничащая с Крымом Херсонская область Украины перешла под контроль российских военных в середине марта в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны ВСУ. Украинские власти с 2014 года ведут боевые действия против жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

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