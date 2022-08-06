Реклама
Прямой эфир
Мир
Захарова заявила об отсутствии оснований для пересмотра прав РФ на зарубежные активы СССР
Мир
Генсек ООН указал на начало новой гонки вооружений в мире
Мир
Замглавы администрации Новой Каховки скончался после покушения
Мир
Тест Байдена на коронавирус показал отрицательный результат
Мир
Американцы поразились словам Пелоси об улучшении отношений с Китаем
Мир
Россия стала одним из крупнейших экспортеров нефти в Индию
Мир
ВС РФ сообщили о разминировании основных промышленных объектов в Мариуполе
Мир
СК расследует покушение на замглавы администрации Новой Каховки
Мир
Глава МАГАТЭ назвал неприемлемым обстрел Запорожской АЭС
Общество
Москвичей призвали быть осторожнее на улице из-за грозы и ветра до 17 м/с
Мир
Китай отправил к Тайваню 20 военных самолетов и 14 кораблей
Мир
На Украине приватизируют хлебокомбинаты и спиртовые заводы
Сюжет:

СК расследует покушение на замглавы администрации Новой Каховки

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следственный комитет (СК) России расследует обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гура. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе ведомства.

Закрыли роты: почему показания боевиков опасны для руководства Украины
Планируя обстрел пленных в Еленовке из HIMARS, официальный Киев знал, где находятся пленные

«СК России установит обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

О покушении на Гура стало известно ранее в субботу. По данным источника, нападение произошло у дома, где проживал Гур. Неизвестные выстрелили в него, предположительно, из пистолета Макарова.

По информации замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, Гур находится в реанимации в тяжелом состоянии.

4 августа сотрудники правоохранительных органов Бердянска задержали мужчину, подложившего взрывное устройство под автомобиль главы ВГА города Александра Сауленко. Он признался, что совершить теракт его подговорил куратор Службы безопасности Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022