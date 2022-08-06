СК расследует покушение на замглавы администрации Новой Каховки

Следственный комитет (СК) России расследует обстоятельства покушения на заместителя главы администрации Новой Каховки Херсонской области Виталия Гура. Об этом сообщили 6 августа в пресс-службе ведомства.

«СК России установит обстоятельства этих преступлений и лиц, причастных к их совершению», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram.

О покушении на Гура стало известно ранее в субботу. По данным источника, нападение произошло у дома, где проживал Гур. Неизвестные выстрелили в него, предположительно, из пистолета Макарова.

По информации замглавы военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилла Стремоусова, Гур находится в реанимации в тяжелом состоянии.

4 августа сотрудники правоохранительных органов Бердянска задержали мужчину, подложившего взрывное устройство под автомобиль главы ВГА города Александра Сауленко. Он признался, что совершить теракт его подговорил куратор Службы безопасности Украины.

Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Она началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в регионе. Тогда власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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